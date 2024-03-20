華江橋老婦車禍命危 醫師陳健良夫妻CPR急救、子竟路過上救護車

華江橋今天下午傳出一名婦人疑騎機車自撞倒地命危，恰巧亞東醫院醫師陳健良（綠外套）夫妻經過，在救護車到場前接力CPR。（記者吳仁捷攝）

2024/03/20 15:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋頭新北市端今天下午驚傳一起車禍，一名騎車老婦人連人帶車倒地，滿臉是血，倒臥血泊，恰巧亞東醫院醫師陳健良及妻子騎車經過，立即停車檢傷，發現婦人失去生命徵象，立即施以CPR急救，夫妻兩人接力救援，一旁女騎士則熱心指揮交通，直到雙北救護車趕抵，陳健良夫妻仍繼續急救，等到消防救護員準備好才讓他們接手。

無獨有偶，老婦人的兒子竟也剛好騎車經過，看見母親的這機車倒地，向前大呼「這不是我媽嗎？」，剛被告知他母親命危時，大吃一驚；表示母親去北投山上採菜下山，他是廚師剛好下班經過，隨即上救護車跟母親一起就醫。

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醫師陳健良跟妻子楊女，也剛好騎車經過，發現老婦人倒地，向前檢傷，赫見老婦人滿臉鮮血，測量脈搏後發現她失去呼吸心跳，連忙施以CPR急救；陳健良頂著強風，做了幾個循環的急救之後，由妻子楊女換手，夫妻持續急救到救護員到場才由他們接手。

陳健良說，夫妻休假剛好經過這裡，看到有人受傷就趕快下來，急救當時也沒有想那麼多。江翠派出所巡佐莊偉豪率隊趕抵，指揮交通，並協助命危婦人及其兒子機車搬上人行道，並協助清理現場，避免持續影響交通；至於婦人是否因自撞肇事，仍待進一步調查釐清。

無獨有偶，婦人兒子返家，竟在橋頭發現母親車禍，隨即陪同就醫。（記者吳仁捷攝）

華江橋新北市端機車道今天下午驚傳一名老婦人疑似騎機車自撞橋墩後倒地命危，亞東醫院醫師陳健良（綠外套）及妻子楊女（棕外套）經過目睹，立即停車救人。（記者吳仁捷攝）

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