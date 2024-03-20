華江橋老婦車禍命危 醫師陳健良夫妻CPR急救、子竟路過上救護車
2024/03/20 15:58
〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋頭新北市端今天下午驚傳一起車禍，一名騎車老婦人連人帶車倒地，滿臉是血，倒臥血泊，恰巧亞東醫院醫師陳健良及妻子騎車經過，立即停車檢傷，發現婦人失去生命徵象，立即施以CPR急救，夫妻兩人接力救援，一旁女騎士則熱心指揮交通，直到雙北救護車趕抵，陳健良夫妻仍繼續急救，等到消防救護員準備好才讓他們接手。
無獨有偶，老婦人的兒子竟也剛好騎車經過，看見母親的這機車倒地，向前大呼「這不是我媽嗎？」，剛被告知他母親命危時，大吃一驚；表示母親去北投山上採菜下山，他是廚師剛好下班經過，隨即上救護車跟母親一起就醫。
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醫師陳健良跟妻子楊女，也剛好騎車經過，發現老婦人倒地，向前檢傷，赫見老婦人滿臉鮮血，測量脈搏後發現她失去呼吸心跳，連忙施以CPR急救；陳健良頂著強風，做了幾個循環的急救之後，由妻子楊女換手，夫妻持續急救到救護員到場才由他們接手。
陳健良說，夫妻休假剛好經過這裡，看到有人受傷就趕快下來，急救當時也沒有想那麼多。江翠派出所巡佐莊偉豪率隊趕抵，指揮交通，並協助命危婦人及其兒子機車搬上人行道，並協助清理現場，避免持續影響交通；至於婦人是否因自撞肇事，仍待進一步調查釐清。