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小王傳訊「你老婆說你弟弟很小」 人夫火大怒告妻求償50萬

方男因收到妻子外遇照，例如親吻、貼臉、相擁等，才發現妻子出軌。（示意圖）

方男因收到妻子外遇照，例如親吻、貼臉、相擁等，才發現妻子出軌。（示意圖）

2024/03/20 13:18

〔記者王定傳／新北報導〕方姓男子在2021年間收到徐姓妻子外遇對象譏笑訊息「你老婆說你性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你，還說你現在吃精胺酸壯陽」等，事後徐女雖承諾回歸家庭，但隔年又主動來電告知與小王聚餐，因此向徐女求償50萬，新北地院板橋簡易庭法官依方男所提供的照片判定，徐女與外遇對象的狀態極為親暱，與一般交往中情侶無異，侵害配偶權，判徐女賠償12萬元。

方男提訴指出，前年9月20日，小王即透過Messenger通訊軟體聯繫傳送多達31張照片，內容中，徐女與外遇對象的親吻、貼臉、相擁、摟肩及共同出遊，舉止親密，事後徐女坦承出軌。

方男指出，2天後，小王再度傳訊說：「當初是她來找我的，並跟我說她已經離婚了，只是有些事情還沒處理好，所以我也是不知情的第三者」、「她說你性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你，還說你現在吃精胺酸壯陽，跟你說這些真的是為了你小孩家人好，我也是受害者」等。

方男指，事後徐女認錯，承諾將回歸家庭及修復夫妻感情，怎料，隔年1月間，徐女竟主動來電告知與小王聚餐，還要他到場「聊聊」，小王毫不掩飾、直接表態，並以惡劣口吻逼他放手，更口出「不然現在要怎樣啦，來去外面（打架）比輸贏啦（台語）」，徐女則在旁答腔，此後，2人便毫不避諱無視家庭觀感及他人感受大剌剌交往，包括徐女謊稱上班，卻和小王一同出遊，小王直接主動邀約徐女回家，並多次下班見面一起用餐並晚歸。

方男忍無可忍提訴求償50萬元，徐女未出庭亦未提出書狀陳述，法官依方男所提照片判斷，徐女確與外遇對象交往、成為男女朋友，侵害配偶權，判賠12萬元，可上訴。

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