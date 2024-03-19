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餵到吐奶睡午覺致男嬰嗆死 台中「月嫂」不認罪判10月

台中陳姓「月嫂」照顧一名男嬰卻造成他嗆奶死亡，台中地院依過失致死判處10月徒刑。（記者陳建志攝）

台中陳姓「月嫂」照顧一名男嬰卻造成他嗆奶死亡，台中地院依過失致死判處10月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/03/19 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓「月嫂」受託到家裡照顧1名還未滿月的男嬰，明知他有吐奶狀況，卻超過固定量接連加餵兩次30毫升奶水，且男嬰喝過後也曾再吐奶，卻未細心留意反而去睡午覺，醒來才見男嬰癱軟發紫，緊急送醫仍因嗆奶呼吸衰竭死亡，陳女犯後否認辯稱「已經盡力照顧到小孩，我該做的都有做」；法院不採信，依過失致人於死罪判她10月徒刑，可上訴。

判決指出，陳姓女子領有托嬰及月嫂合格證書，自2022年5月7日起，受劉男和謝女夫妻委託到家中當月嫂，除照顧剛出生的男嬰，也幫謝女坐月子，5月24日下午1點陳女餵男嬰90毫升奶水後，請謝女回房休息，獨自照顧男嬰，但下午2點30分時，發現男嬰有尋乳反應，又餵了30毫升的奶水，喝下後已出現嘔吐現象。

不料，3點時，陳女再度認定男嬰有尋乳反應，又加餵奶30毫升，這已超過平常的飲奶量且已出現嘔吐反應，卻疏於注意，沒注意男嬰的身體狀況，也沒有告知男嬰的父母，反而跟著他一起午睡，造成男嬰因溢奶、嗆奶致呼吸窘迫。

陳女直到當天下午5點7分睡醒，欲幫男嬰換尿布時，發現男嬰身體癱軟、皮膚發紫，立刻呼叫男嬰母親撥打119報案，男嬰雖送醫急救，但到院前已因呼吸衰竭、心跳停止而死亡，到院後雖實施心肺復甦術急救，仍無法回復自發性呼吸心跳，當晚6點10分停止急救，宣告死亡。

陳女在法院審理時，矢口否認有何過失致人於死犯行，辯稱當天下午3點補喝完30毫升的奶水後，抱著男嬰安撫他，直到4點才睡著；強調自己受訓時是寶寶喝奶後的20、30分鐘內會特別注意寶寶的狀況，過了之後不用一直特別看著寶寶，認為自己已經盡力照顧到小孩，該做的都有做了。

法醫師相驗結果，認定男嬰是因溢奶嗆奶、呼吸窘迫，致其呼吸衰竭死亡，法官認定陳女確有過失行為，且其過失行為與男嬰死亡有因果關係。

台中地院法官審酌，陳女犯後否認犯行，且未與男嬰父母達成和解，犯後態度難認良好，依過失致人於死罪判她10月徒刑，可上訴。

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