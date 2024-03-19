基警查賭場竟拍到「自己人」 刑事小隊長記大過、拔牌

基隆市警察局靖紀小組查緝賭場時，竟拍攝到二分局偵查隊小隊長身影，局長下令徹查。（記者吳昇儒攝）

2024/03/19 11:26

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局督察科靖紀小組去年底鎖定安瀾橋附近某民宅人員出入複雜，經追查後發現裡面設有賭場，本月6日見時機成熟，逮捕朱姓負責人及數名賭客。但蒐證期間卻發現，二分局偵查隊一名陳姓小隊長，數次進出該民宅。警局調查後，確認該名小隊長有進入賭場玩牌，經開會決定記大過一次，改調制服警員，並追究後續相關刑責。

警方指出，去年底接獲線報顯示，位於安瀾橋附近一棟老舊公寓，經常有不同的人員出入，懷疑有人在該處開設賭場，便開始佈線埋伏；蒐證過程中卻發現一名陳姓小隊長偶而會進出該棟民宅，但為了持續追查賭場，決定先按兵不動；直到6日收網後，再由督察科人員進行自檢，釐清該名同仁有無涉及其他不法情事。

請繼續往下閱讀...

據悉，該處是麻將賭場，賭客多為6、70歲長輩，但因該賭場有抽頭行為，警方認定該處即為「職業賭場」。而該名小隊長與部分賭客熟識，偶而會繞去打招呼，且前往賭場的時間多為休假日。

偵辦人員發現，3個多月以來，該名小隊長進出賭場次數超過5次以上，但逗留時間不長，其中一次確定是賭博，其餘幾次停留時間究竟是與熟識的賭客聊天，或是進場打牌尚待調查，而收網當天他並不在場。

基隆市警察局長翁群能得知此事後，第一時間就要求督察科全力徹查，確認同仁有進入賭場賭博的違紀行為；經開會決議，對該名小隊長祭出一大過處分，並拔除刑事人員資格及主管職務，改調行政警察，另若有涉及刑事案件部分，也將依法函送法辦，對於違紀人員絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法