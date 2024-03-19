明明說吃清粥小菜......「框」小姐出場卻性侵未遂 判刑還要賠錢

酒店小姐被「框」出場，說要吃清粥小菜，卻帶到旅館；半夜酒醒發現自己全身赤裸躺在床上急報案；酒客被判刑2年8月，民事一審近日再判賠償31萬多元。（情境照）

2024/03/19 09:48

〔記者溫于德／台北報導〕郭姓男子3年前到台北市酒店小費，把酒店小姐「框」出場，卻帶往旅館企圖性侵並偷走手機，後來到案辯稱是花了1萬元買春，但酒店員工打臉，指郭男原本說要帶小姐去吃清粥小菜；刑事一、二審認定犯乘機性交未遂罪、竊盜罪，判刑2年8月；民事一審近日再判應賠償酒店小姐31萬多元。

郭男被控2021年4月27日前往台北市某酒店消費，隔天凌晨3時許他「框」小姐出場時，原本說好要去吃消夜，卻把人帶往旅館企圖性侵，沒想到酒店小姐可能酒喝多了在床上嘔吐，郭男才作罷，卻趁機又偷走酒店小姐的手機。

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女子早上酒醒向警方報案，指稱凌晨4時醒來躺在旅館床上，發現自己全裸，可能被性侵，另她被「框」出場時並未包含性交易。

刑事一審台北地院經勘驗監視器畫面，發現酒店小姐當時在旅館被拉出電梯，並側身倒地，接著被郭男抱進房間，由此可證是處於無法抗拒的狀態，故依法對郭男判刑2年8月；二審高等法院駁回郭男上訴。

民事部分，這名酒店小姐指郭男造成精神嚴重打擊，求償精神慰撫金、財產損失共計203萬多元；已入監服刑的郭男則無意出庭辯論。

北院民庭指郭男偷走小姐的手機，又對小姐乘機性交未遂，已侵害小姐的性自主權，判郭男應賠償小姐31萬多元；可上訴。

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