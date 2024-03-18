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「媒體危機處理不妥」執行長白麗芳傳被撤換 兒盟：下午2點統一回應

兒盟董事長林志嘉（左）和傳出被董事會撤換的執行長白麗芳日前對於轉介的保母虐死1歲男童一事致歉。（資料照）

兒盟董事長林志嘉（左）和傳出被董事會撤換的執行長白麗芳日前對於轉介的保母虐死1歲男童一事致歉。（資料照）

2024/03/18 11:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕由兒福聯盟轉介照顧的保母，於去年12月底將1歲男童凌虐致死，該消息到3月11日被葬儀社人員上網爆料後才傳開，兒盟執行長白麗芳昨傳出被董事會撤換，引爆兒盟基層員工怒火，有超過百名員工在網路連署聲援被請辭的白麗芳，並認為董事長林志嘉才應該下台。

1歲男童被保母凌虐致死引發社會譁然，在風暴中心的兒盟也傳出人事變動，白麗芳昨天在致兒盟同仁的內部信寫到，因董事會認為她媒體危機處理不妥，要求她卸下職務，而未來她會一路陪伴相關的同事，希望一切圓滿落幕，也強調會全力支持社工。

白麗芳「被請辭」的消息傳開後，有不少兒盟基層員工聲援白麗芳，並發起「請把白麗芳執行長還給兒盟」的內部連署，並認為董事會撤換執行長的行為，讓人無措、灰心，更動搖基本信念，並認為兒盟並不是可以保護員工的組織，該連署發起後，有超過百名員工加入，也有人點名林志嘉才是應該請辭的人，也認為董事會應該全面改選。

依兒盟資料顯示，兒盟的董事會成員除董事長林志嘉外，也包含曾擔任前總統馬英九國策顧問的台大社工系教授馮燕、甫請辭不久的國民黨立委王育敏等。

對於網路連署事宜，以及執行長被董事會要求卸任，兒盟品牌經理王定正表示，下午2點會統一發出新聞稿回應。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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