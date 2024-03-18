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5億高中生案今再開庭！鎖定偽造文書 賴母首出庭作證

五億高中生案，夏男（右）偽造文書今天將再度開庭，賴生母親也將首度出庭作證。（記者陳建志攝）

五億高中生案，夏男（右）偽造文書今天將再度開庭，賴生母親也將首度出庭作證。（記者陳建志攝）

2024/03/18 07:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中檢方偵辦「5億高中生」案，認為夏姓男子和死者賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴，台中地院今天（18日）將再次開庭，除傳喚賴生學校的施姓導師和翁姓輔導老師，以及當天戶政事務所受理結婚登記的張姓櫃台服務人員，也將首度傳賴生的母親出庭作證，包括賴生性別傾向、賴生與夏男是否有交往等情節，以及賴生阿公過世後賴生的心情起伏等待證事實，都將是檢察官當庭詰問的重點。

夏男偽造文書案3月4日開庭時，在夏男和賴生結婚書約上簽名的證婚人賴姓男子首度曝光，賴男出庭作證時表示，當時夏男在戶政所外大廳跟他們說還缺一個證人，請他幫忙當結婚證人，基於好意才幫忙簽名，並不知道書約上的名字是誰。

賴男說，簽名前並不知道夏男是要和賴生結婚，也不知道是同性結婚，賴生當時只是站在後面、都沒有說話，因只穿著短袖、短褲和拖鞋，很隨便，不像是要辦理結婚登記的人，一度以為只是親友或陪同一起來的人，直到李姓友人到櫃檯要辦結婚登記時，發現夏男也在櫃台登記，這時才猜想應該就是他們兩個人要結婚。

賴男並說，簽完名後有跟夏男說「恭喜」，但夏男沒有回道謝，也沒有任何反應，現場也沒看到夏男與賴生有牽手等較親密的互動，沒感覺到兩人有一般結婚的人會表現出的開心感覺。

今天台中地院將再度開庭，為了解兩人是否有結婚真意？賴生是否真有意進行同性結婚？審判長今天傳賴生就讀高中的施姓導師和翁姓輔導老師，以及5月4日當天北屯戶政所幫兩人辦理結婚登記的張姓櫃台人員出庭作證。

今天也將首度傳賴生的母親出庭作證，賴母的律師表示，今天主要針對賴生性別傾向、賴生與夏男是否有交往的事實，以及賴生阿公過世賴生當時的心情起伏等待證事實出庭作證。

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