少年製作「撒旦之母」炸傷自己 遭檢方起訴

TATP（俗稱撒旦之母）爆炸威力驚人。圖為國外校園一張含有TATP粉末的紙張，就已讓當局相當重視。（美聯社資料照）

2024/03/15 16:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕楊梅區一名剛從高中畢業的傅姓少年，因國中與同學相處不好，於網路搜尋炸彈製作方式，於前年4月發現製作TATP炸彈（俗稱撒旦之母）方法，竟萌生報復之意，隨後購買器材製作炸彈，未料過程中發生爆炸，除浴室被炸得幾乎面目全非外，還導致傅左手腕及右手第4、5指骨掌骨截肢，檢方今偵結本案，以違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

檢方調查指出，傅姓男子於案發時係未滿18歲少年，於前年4月在GOOGLE學術文章上發現可以用丙酮、雙氧水（過氧化氫）、鹽酸，在低溫下混合、攪拌後製作TATP炸彈（俗稱撒旦之母、具敏感、危險之液態結晶高爆炸彈）方法，遂在其位楊梅區永美路住宅浴室調製。

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同年6月25日，傅姓少年見燒杯內之TATP粉末已乾涸，欲添加丙酮增加穩定性，未料拿起燒杯時，因TATP受摩擦而爆炸，導致傅姓少年雙手手掌當場炸裂，住處之房間、浴室內用品、門窗、天花板均因爆炸衝擊而遭炸毀，傅送往林口長庚醫院急救，進行左手腕截肢、右手第4指及第5指骨掌骨截肢手術才讓病情不致惡化。

傅姓少年於庭訊時雖然指稱，並非製作TATP，只是想知道不同比例化學藥品，混合產品的差別，但警方在傅姓少年房間內發現紙條，紙條載明傅姓少年因與國中與同學相處不好，於網路搜尋有關「炸彈」製作方法，但因環境改變，沒有再碰到國中同學，才沒有變成「炸彈狂」，認定傅姓少年的確是上網搜尋製作炸彈資料。

檢察官認為，固然TATP對公共安全危害甚鉅，但考量傅姓少年無前科，也為此付出慘痛代價，若被告於法庭審理中坦承犯行，建請從輕量刑，予被告自新機會。

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