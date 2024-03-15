保母虐嬰致死案 基北北桃提出兒童保護7+1政策

「基北北桃合作交流平臺」成立滿1年，今年度市長層級會議15日在台北舉行，台北市長蔣萬安與基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜以及桃園市長張善政親自出席。（記者方賓照攝）

2024/03/15 16:29

〔記者楊心慧／台北報導〕北北基桃合作交流平台會議今下午登場，基北北桃提出兒童保護7+1政策，包含保母訓練強化實務操作課程，並增加回流訓練、無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率、建立特殊孩童照顧的「三方共訪機制」、增加全日托小孩保母的訪視頻率、辦理家長推薦優質保母計畫或保母評鑑推薦平台、辦理保母協力圈活動交流、提供保母團體紓壓課程及轉介諮商服務，以及落實幼兒專責醫師制度。

台北市研考會發出新聞稿說明，目前取得保母證照職前訓練為126小時，每年有18小時在職訓練，保母領照制度應增加實務操作時數，而對於完成領照1年卻未收托的保母，如欲執業應完成回流訓練6至10小時後才得以收托。

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研考會指出，考量等待出養的無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，孩童出養前的安置照顧條件應比照寄養家庭資格，養成及在職訓練、評鑑考核等各項要求；另增加社工訪視頻率為每月2次，並應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工、委託出養單位社工和轄管保母托育人員的橫向聯繫，以掌握兒童狀況。

研考會表示，本次案件，為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；台北市社會局為保母轄管縣市，未來將制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度及降低承擔壓力，避免孩子傷害被隱藏。

另外，還會增加全日托小孩保母的訪視頻率，研考會說，考量部分父母對全日24小時托育服務的需求，但因全日托育父母親無法每天關照孩子受照顧狀況；為落實守護兒童安全，提高全日托育訪視頻率為1年6訪，即每2個月訪視1次，以協力關照孩子安全。

社會局將辦理家長推薦優質保母計畫或推薦平台。由家長推薦優質保母，並經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵，讓保母的辛勞有機會可以被看到，也得以讓更多保母從中學習；社會局製作篩檢工具包或玩具包，並鼓勵保母參加居家托育服務中心的協力圈活動，透過居托中心辦理之支持性的協力圈活動，促進保母之間情誼交流。

最後一項則是由台北市社會局居服中心協助辦理保母紓壓課程及正念減壓活動，或轉介心理衛生中心諮商服務，讓保母可以藉由正確紓壓方式進行情緒調解，以良好情緒管理提升照顧品質；幼兒專責醫師制度串接衛政與社政，為目前推行整體涵蓋率未達5成，未來將全面推廣且持續落實專責醫師制度。

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