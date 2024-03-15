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蘇花公路砂石車自撞明隧道 和仁段壅塞逾1小時

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

2024/03/15 15:56

首次上稿：12:50
更新時間：15:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花公路台9丁線61.7K今天上午11點20分發生事故，一輛砂石車撞擊到明隧道，車頭撞上水泥樁後車身打橫，車頭嚴重毀損，一度造成秀林鄉和仁北上路段大塞車，事故路段在12點38分恢復雙向通行。

蘇花公路台9丁61.7K明隧道發生大卡車自撞水泥護欄，造成車頭全毀，花蓮縣消防局特搜大隊和仁分隊獲報趕往現場。處理隊員楊芳斌說，現場大卡車車頭嚴重變形，駕駛受困在車內已經昏迷，由於車門已變形無法打開，出動破壞器材才將受困司機救出，包括左耳撕裂傷、骨折等，先以長背板及頸圈固定後，再將與自稱髖骨疼痛的副駕駛都送往花蓮慈濟醫院。

副駕駛座沈姓男子說，已不記得到底如何發生撞擊，只記得當時車輛不知道為什麼往路邊愈靠愈近「然後就沒有印象了」。

新城警分局和平所副所長程志平說，營業大卡車駕駛是52歲江姓男子，今天上午駕車北上，11點20分左右行經台九丁線61.7公里處，不慎原因自撞明隧道梁柱，大卡車車頭全毀造成江姓男子重傷昏迷、沈姓副駕駛則是自行脫困，2人都被救護車送到慈濟醫院，事故原因疑似疲勞駕駛。

事故後南北車流回堵一路塞到和仁，警方表示，中仁隧道開放機車進入以舒緩回堵車流，下午12點38分恢復南北通車，塞車時間約近1小時。新城警分局呼籲，請用路人開車時保持行車距離，注意行車並避免酒駕、疲勞駕駛。

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

大卡車自撞蘇花公路明隧道水泥護欄，造成車頭全毀、南北交通受阻，還好還有蘇花改中仁隧道可走。（警方提供）

蘇花公路北上和仁路段因明隧道事故，造成大塞車。（取自臉書蘇花公路社團）

蘇花公路北上和仁路段因明隧道事故，造成大塞車。（取自臉書蘇花公路社團）

蘇花公路北上和仁路段因明隧道事故，造成大塞車。（取自臉書蘇花公路社團）

蘇花公路北上和仁路段因明隧道事故，造成大塞車。（取自臉書蘇花公路社團）

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