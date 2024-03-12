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台北警員酒後性騷女伴 高雄學弟濫權調監視器幫喬事

前台北市警局黃姓員警酒後在KTV性騷擾女伴，雄警李姓學弟竟濫用職權幫忙調監視器喬事。KTV示意圖。（資料照）

前台北市警局黃姓員警酒後在KTV性騷擾女伴，雄警李姓學弟竟濫用職權幫忙調監視器喬事。KTV示意圖。（資料照）

2024/03/12 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前台北市警局萬華分局黃姓員警去年5月到高雄找李姓學弟敘舊，一行人前往KTV飲酒作樂，黃竟對同行的女伴小美（化名）伸出鹹豬手，事後小美報案，黃請李男協助，李男竟到KTV出示警察服務證向KTV調閱監視器畫面，再找畫面傳給黃男和另名幫喬事的呂姓女友人，高雄地檢署偵結，依違反個資法、性騷擾等罪起訴黃、李2人。

檢方指出，黃姓員警（26歲，已於2023年5月底離職）去年5月13日南下高雄，找來也在警界服務的李姓高中學弟（25歲）敘舊，一行人到鼓山區某KTV飲酒唱歌，期間，小美疑因喝太多酒，獨自起身離開包廂，坐在公共桌椅區休息，黃見狀跟著走出包廂，陪在小美身邊跟她聊天。

當小美休息完要走回包廂時，黃男竟從後方環抱住小美，小美掙扎擺脫黃男，回到包廂繼續聚會，但事後小美心有不甘，報警提告性騷擾；黃男得知小美提告後，請呂姓女友人幫忙調停，並拜托李姓學弟協助調閱案發現場的監視器畫面，以釐清案發經過。

任職高雄市三民警二分局某派出所的李姓學弟，明知自己不是性騷擾案的承辦員警，卻跑到KTV向經理出示警察服務證，順利調取三段監視器畫面，再把畫面傳給李男和呂女，小美得知此事後更不爽，再加告黃、李兩人違反個資法。

雄檢偵查時，李男坦承有環抱小美，並請託李姓學弟幫忙調監視器；李姓員警也坦爽自己沒有調閱權限，卻向店家調帶。檢方認為，李男假借職務上權力，已違反個資法規定，偵結後依個資法、性騷擾等罪起訴黃、李二人。

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