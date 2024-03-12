中廣2連敗！擅售3筆國有地被求償 高院判應賠交部9201萬元

中廣涉擅自出售3筆國有土地，被交通部求償2.2億多元，高等法院今維持一審判決，仍判中廣應賠償9201萬元，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/03/12 10:46

〔記者楊國文／台北報導〕交通部10多年前追討不當黨產，曾提起民事訴訟，要求中國廣播公司將新北市板橋8筆、八里16筆土地的所有權，移轉國有，已獲勝訴確定。交通部因不滿中廣擅自出售其中3筆國有土地，提起「給付不當得利」的民事訴訟，求償2.2億多元，台北地院認定中廣無權占有土地並出售，判中廣應賠交通部9201萬多元；中廣上訴後，高等法院今再度判中廣敗訴，應賠交通部9201萬多元。還可上訴三審。

交通部主張，中廣1981年將板橋土地的管理機關變更為自己，1985年再透過「作價轉帳」方式，將所有權移轉到自己名下，經交通部提告，法院先前已判決中廣須將土地移轉為國有確定，中廣卻仍於2002年、2003年將其中2筆板橋土地出售第三人。

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交通部也指，中廣1971、1975年以徵收、分割轉載方式，將八里土地的所有權移轉到自己名下，經法院判決確定為國有，但中廣卻於2004年3月出售其中1筆土地給第三人。

交通部認為，中廣並非土地所有權人，無權處分或出售國有土地，而交通部身為管理機關，向法院提告中廣應給付不當得利2億2907萬多元。

中廣反駁稱，先前法院確定判決的效力，不及於已經出售的板橋、八里土地，而且板橋土地是當年政府為了抵付推廣補助經費而作價轉讓，中廣擁有土地所有權；至於八里土地，則是中廣1963年間為了建設八里發射站而自行購買，自然是八里土地所有權人。

台北地院根據交通部之前提告板橋、八里土地移轉登記的確定判決，認為該3筆土地均為國有，中廣沒有土地所有權，中廣卻於2002年至2004年間出售國有地得利，應負起返還不當得利責任。

北院審酌中廣當年出售板橋2筆土地分別獲得3610萬元、5586萬元，加上交通部就中廣出售八里土地部分求償5萬多元，判中廣應賠償交通部9201萬多元。

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