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救護車闖紅燈撞上轎車前輪險噴飛 阻卻違法不罰

救護車的右前輪差點脫落噴飛。（民眾提供）

救護車的右前輪差點脫落噴飛。（民眾提供）

2024/03/11 18:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今天下午發生一起交通事故，一輛救護車行經路口時，與另輛直行的豐田轎車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，救護車的右前輪因此搖搖欲墜差點噴飛，過程也被民眾直擊拍下，經初步調查，兩車分因闖紅燈及未注意車前狀況釀禍，確實肇因仍需進一步鑑定釐清。

台中市第一分局今天下午1時許獲報，西區林森路與柳川西路口有交通事故，員警趕到現場處理，經查，42歲標女當時駕駛民間救護車，由自治街沿柳川西路二段往貴和街方向直行，另44歲張男則是駕駛豐田轎車，由金山路沿林森路外快車道往柳川東路方向直行，兩車在該路口發生碰撞。

這起車禍造成救護車右前車身毀損，右前輪也被撞到差點脫落飛出，轎車則是車頭凹陷損毀，坐在副駕座的乘客因此右頸部挫傷，自行就醫，兩造駕駛經酒測均無飲酒反應，初判肇因係標女違反交通號誌（闖紅燈），張男則是觀看道路環境分心駕駛（未注意車前狀況）釀禍。

但警方表示，救護車因當時載乘病患前往轉院，故執勤中有優先通行權得阻卻違法，不予開單，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因，同時呼籲民眾行經路口時應注意交通號誌狀況、遵守交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍發生。

豐田轎車的車頭凹陷損毀。（民眾提供）

豐田轎車的車頭凹陷損毀。（民眾提供）

事故路口。（民眾提供）

事故路口。（民眾提供）

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