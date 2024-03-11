北市1歲男嬰疑遭虐死 保母姊妹檔同住家人稱不知情

2024/03/11 16:16

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名1歲大男嬰去年12月因噎奶送醫不治身亡，檢警相驗後，發現男嬰除了左側骨盆變形及額頭骨凹陷外，全身還有大大小小身痕，牙齒也斷了4顆，認為遭到男嬰遭劉姓保母施暴，將其羈押後，追查出劉女妹妹也涉案，2人依妨害幼童發育、過失致死、妨害自由罪嫌及兒童及少年福利與權益保障法送辦。

據了解，消防局在去年12月24日凌晨0時許接獲通報急病案件，前往文山區仙岩路一處民宅，發現該名男嬰倒臥在房間地上，當時由54歲劉姓保母實施CPR心肺復甦術，而救護人員目視男嬰口中有白色塊狀異物、疑似噎奶，緊急送往萬芳醫院搶救。

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警方接獲消防局通報「急診室有1名年約1歲幼兒，到院前已無呼吸、心跳，需要警方到場協助」隨即前往醫院，但男嬰經急救後，於1時31分宣告不治。

警方調查，當天由台北地檢署檢察官相會同法醫相驗男嬰時，發現其四肢及身體滿是傷痕，額頭骨及骨盆也因外力而受到嚴重傷勢，認定男嬰死於家暴，認為劉姓保母涉嫌重大，但劉女則稱是男嬰跌倒或是不小心自己撞到受傷，但警方並不採信。

案經今年1月4日由法醫進行解剖，報告出爐後認為死因可疑，警方便在11日將劉女帶回，查扣手機等相關證物，移送台北地檢署聲押獲准，再於2月23日搜索劉女住處帶回相關證物時，發現劉女胞妹涉案其中，並於26日聲押獲准。

據了解，該住處除了涉嫌虐嬰的劉姓姊妹外，劉女丈夫、兒子、婆婆及看護亦被警方通知到案說明，但其餘人皆稱不知情，強調有正當工作，警方事後已排除涉案。

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