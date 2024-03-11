兒偷車撞死巡路員、母登門下跪道歉 巡路員父頻安慰「妳也要多保重」

巡路員劉冠群的父親。（資料照）

2024/03/11 15:43

〔記者俞肇福／新北報導〕2月29日深夜，新北市34歲簡姓男子在深澳漁港偷小貨車，在萬瑞快速道撞死巡路員劉冠群，開車衝入基隆八堵派出所撞死警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭破碎。簡男母親3月6日上午在里長趙瑞昌陪同下，向劉冠群父母下跪道歉哭求原諒，同樣遭受喪子之痛的劉男父母將簡母一把扶起，反過來安慰。

趙瑞昌說，他當了7任里長看盡生老病死人生百態，坦白說，還從來不曾看過如此寬容的家屬，自己兒子都被撞死，還反過來安慰登門下跪道歉的簡母，真的非常了不起。

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基隆市八堵派出所罹難警員蘇昱鴻明天（12日）上午在板橋殯儀館舉辦告別式，撞死人的簡男明天也將在基隆殯儀館火化。巡路員劉冠群預計3月18日舉行基督教告別式。

趙瑞昌說，簡母家有中低收入戶資格，60歲的簡母清晨在漁港當清潔工，結束後再到自助餐店兼職打工，獨自撐起家計，是辛勞、堅韌的母親。

趙瑞昌表示，簡母對自己的兒子闖禍，造成蘇昱鴻、劉冠群的家庭破碎，讓他們飽受白髮人送黑髮人的痛苦，內心非常過意不去，透過里長轉達想當面道歉的念頭，也會設法透過勞保、壽險等理賠，盡全力賠償對被害人造成的傷害。

3月6日上午，趙瑞昌親自陪同簡母到基隆向劉冠群父母道歉，簡母也希望能到蘇姓警員靈前上香致意，並向家屬道歉，但蘇男父母目前婉拒，他有獨自先到蘇姓警察靈前弔唁，並留下聯繫方式給蘇男親友，希望待後事告一段落再約碰面。

趙先是和劉冠群住家的里長碰面，再和劉冠群的父母約在住家社區旁見面，兩個老年喪子的簡母與劉母痛哭不已，簡男母親向劉男的父母下跪道歉，她說「對不起啦！害您們好好的家庭破碎」，劉男父親將簡母扶起，提到簡母一家人日子也不好過，不需要特別賠償，劉父還鼓勵簡母「妳自己也要多保重」，劉男父親反過來安慰簡母，讓同行的人更加不捨，聞之鼻酸。

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