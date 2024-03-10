網購詐騙再轉型 偽裝買家向賣家索取個資、要求匯款

假買家詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/10 15:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕政府全面防阻詐騙，運用各種手段介入，讓民眾盡可能不要接到詐騙電話，歹徒因而將以往亂槍打鳥針對「買家」行詐，改為在網路尋找「賣家」進行詐騙，佯裝為假買家，透過臉書等平台與賣家接觸加LINE，再以「網路電話」或「境外門號」佯稱銀行客服人員致電賣家，以協助認證簽署協議為由要求匯款、轉帳；警方提醒務必多加查證，勿點擊不明網址連結及提供個人資料，避免遭詐。

刑事警察局指出，新北市年約30歲的葉姓女子，日前在臉書Messenger收到買家私訊欲購買刊登在marketplace的商品，對方表示在蝦皮購物進行交易較有保障，葉女便前往開立新賣場，並將商品連結傳給對方買家。

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沒想到該買家稱「無法下單且帳戶遭凍結」，傳送蝦皮購物LINE客服給葉女，由於葉女對新系統不熟悉及慌亂下，只得加入假買家提供的假蝦皮LINE客服，假客服人員表示因她「尚未開通認證」無法使用賣場，需提供個人銀行帳戶資訊。

隨後接到假銀行客服來電表示欲「協助認證、解除錯誤」，要求葉女操作網路銀行進行匯款，並表示認證完成後會退回款項，葉女不知情依對方指示匯款後，再也聯繫不上假買家及客服人員，才驚覺遭詐騙。

刑事局表示，去年5月開始，針對「+8860-8」開頭之境外來電進行全面攔阻、12月起針對「+號」開頭之境外來電，導入語音警示等防詐措施，透過減少民眾接觸詐騙電話方式，降低解除分期付款詐騙案件發生，去年第四季與第一季相比，明顯呈現大幅下降趨勢，今年1月迄今，已數週無高風險業者（賣場）經刑事警察局公告，顯示防制解除分期付款詐騙有初步成效。

警方說，以往解除分期付款詐騙，主要因電商或物流公司外洩民眾個資及消費紀錄所致，詐騙對象為買家；惟由於前開防詐措施，刑事局觀察自去年8月起詐騙集團逐漸將詐騙對象轉移至賣家。

警方提醒，一般來電顯示不會有+號，如看見來電顯示開頭帶「+」號的「境外」來電號碼或假冒銀行人員之LINE網路電話來電，卻自稱「國內」銀行客服人員，請務必小心查證；於電話中聽到「訂單錯誤」、「賣場未簽署金流協議」、「三大保障」、「賣家身分認證」等關鍵字，皆為詐騙集團慣用之詐騙話術，有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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