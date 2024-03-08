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網路炸彈恐嚇藍綠立委 刑事局：同一犯嫌於中國西安市跨境犯案

刑事局。（記者邱俊福攝）

刑事局。（記者邱俊福攝）

2024/03/08 16:43

〔記者邱俊福／台北報導〕近期國內發生多起針對藍綠立委、交通設施、政府機關及著名景點，寄發電子郵件或網路留言恐嚇放置炸彈、殺人預告等事件。刑事局經調閱、分析犯嫌使用的電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，並依據其犯罪手法及用語習慣，確認均為同一人犯案，並已掌握明確事證，確認犯嫌實際所在位置於中國陝西省西安市，透過網路連線境外跳板主機跨境犯案，意圖製造社會動盪不安，已透過兩岸合作共同打擊犯罪聯繫機制，洽請中方協助偵辦。

刑事局表示，去年10月開始，該嫌犯陸續鎖定政府機關首長、民意代表、交通設施、政府機關及著名景點為目標，冒用政府機關官員、政治人物或是名人的名義寄發恐嚇信，而冒用特定對象名義註冊犯罪用電子郵件，且多使用Gmail、Outlook信箱。

使用的恐嚇留言及郵件慣用語為「x顆炸彈已經安裝在xx，x點爆炸」、「準備x千萬現金」、「x時前給我PayPal賬戶」、「只有x小時活命的機會」等等，以及留言內容夾雜「賬戶」、「變為死尸」等簡體字與中國人士慣用語。嫌犯使用境外跳板IP，多使用日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等地。

刑事局表示，針對這類案件均謹慎以對，防爆人員接獲相關恐嚇情資後，即迅速結合轄區警察局鑑識人員、刑警人員及制服警力，針對遭恐嚇的相關處所或當事人加強巡檢及安全維護，並運用偵檢器材勘查易遭放置爆裂物之處所，實施全面性、地毯式檢查，以專業警力即時排除危害，經確認目前均未發現可疑爆裂物或危險物品，請遭恐嚇當事人及民眾無須恐慌。

刑事局強調，犯嫌利用網路散布放置炸彈、殺人預告等恐嚇公眾言論，有涉犯刑法第151條、第305 條、第346條等恐嚇公眾、個人生命財產安全及恐嚇取財等罪之虞，嚴正譴責此類不法犯行已造成社會大眾恐慌，並呼籲民眾如有收到類似恐嚇公眾內容之電子郵件時，切勿轉傳或於社群軟體上散布，並請立即報案，提供完整資訊協助警方調查。

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