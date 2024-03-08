假券商騙買未上市生技股 9人遭海削5892萬

男子安少均等17人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/08 17:12

〔記者邱俊福／台北報導〕男子安少均為首的地下非法證券商，涉嫌偽裝為合法證券商，透過業務員電話以call客方式，將未上市股票發行公司包裝成潛力股，不斷鼓吹公司前景看好，即將上市（櫃），獲利將翻倍等話術，誘騙民眾掏錢購買未上市股票，至少有9人受騙，財損高達5892萬多元，當中一名傳產女老闆受騙3500萬最高。刑事局偵七大隊第二隊日前將其搗破，逮安與旗下幹部、業務員等17人送辦，檢方複訊後將安與陳女等4名幹部聲押獲准。

警方調查，2010年開始，41歲安嫌招攬大批業務員，籌組該非法證券商，機房設點於北市區商業大樓，對外公司名稱「富盛」、「宏盛」投顧換來換去，而公司分成兩個組，設有組長、副組長，負責控管業績，傳授騙術。

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業務員則於機房以call客方式，主打生技醫療產業前景看好，與各上市櫃公司及政府部門均有合作，公司將於近期內上市（櫃）等，推銷多達5、6家未上市股票，誘騙民眾投資，事實上，這些未上市股票並無任何營運實績，也無向主管機關申請上市（櫃）紀錄。

被害人受誘騙欲購買時，安嫌便會跟擁有未上市股票的盤商拿取要購買的張數，由業務員跟被害人面交，每張1000股10萬元，業務員每賣一張可抽2萬3000元，資深的組長、副組長每賣1張則可抽2萬6000元。目前有9人受騙報案，財損高達5892萬多元，而警方初步清查該集團經手的股款逾2億元。

警方經蒐證後，本月5日、6日在北市、新北市、桃園市等處逮捕安嫌等17人到案，並同步搜索非法證劵商公司及犯嫌住處共16處，查扣49萬多元，以及金飾29件、勞力士1隻、進口轎車1部、電腦、話術資料、客戶名單、實體股票、業績清單、業務員名片等大批贓證物，訊後依詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

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警方查扣49萬多元，以及金飾、勞力士、電腦、話術資料、客戶名單、實體股票、業績清單、業務員名片等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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