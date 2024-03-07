台南「天坑吞貨車」案 65年前地圖揭秘因由

天坑也被水泥與砂石填平。（記者王捷攝）

2024/03/07 06:20

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區五妃街在6日晚間5點多發生一件「天坑吞貨車」事件，一處建商的工地，突然路面塌陷，導致小貨車掉入坑洞中，當吊車把貨車吊上來時，路面二度塌陷，把建商的大型吊臂撞倒，橫跨西門路，交通狀況直到7日凌晨1時許才排除，同時事故地點65年前的地圖也曝光，再往安平區方向靠近就是一片魚塭。

這件意外發生在建設公司的建築工地附近，據了解，道路因支撐不住施工的重量而突然塌陷，導致停靠在旁的小貨車無預警地掉入滿是泥水的坑洞中，吊車把整輛都是水的貨車吊出洞外時，豈料吊車所在的路面二度塌陷，導致吊臂倒塌，砸中工地對面的路口紅綠燈與商家招牌，場面相當驚恐。

請繼續往下閱讀...

還好，當時警方已經先把西門路與五妃街的路口封閉，因此當吊車陷入塌陷地面撞倒吊臂時，沒有人車經過，且沒有砸中路邊的店家，在當晚7點多，警方研判整件事故會嚴重影響交通，要分為兩方面搶救，第一要把大型吊臂切斷搬走，第二要把天坑補上，所以在6日晚上7點多，水泥預拌車開進西門路，排隊朝滿是積水的坑洞內灌漿。

直到7日凌晨，大型吊臂順利被切割，灌漿也告一段落，遭砸毀的紅綠燈也復原，有當地的居民稱，以前常聽長輩說，這次事故地點附近的土質不穩定，因為以前再往安平區方向前進，都是一片魚塭地。

從中研院製作的台南的歷史地圖也能發現，在1959年版本的地圖中，當時西門路還稱為「逢甲路」，且現今安平區一帶還是魚塭，要到1985年的地圖上才出現「新市區」，這是以人工造陸的方式，填平部分魚塭，開發現在的安平區。

警方指出，在確認交通狀況沒有疑慮後，解除道路封鎖恢復通車，但是吊車仍陷入工地內的坑洞中，業者還在研究如何吊起吊車，如有需要再次封路吊起吊車，也呼籲民眾遵守警方指揮，並且不要駐足圍觀。

直到7日凌晨1 時許，大型吊臂搬離，道路恢復正常運作。（記者王捷攝）

工作人員正在切割大型吊臂。（記者王捷攝）

灌漿進入天坑。（記者王捷攝）

被撞倒的大型吊臂，被切割後搬運。（記者王捷攝）

灌漿車排隊進入案發地灌漿填坑。（記者王捷攝）

這次「天坑案」的案發地約在紅圈內，左邊有一大片是魚塭。（翻攝中央研究院網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法