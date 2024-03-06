祥豐營區爆炸9傷火速偵結 邢泰釗、國防部高度肯定

基隆地檢署偵辦陸軍祥豐營區迫擊砲彈爆炸案火速於6個月偵結，釐清事實真相，國防部等單位表示肯定。（資料照）

2024/03/06 16:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦陸軍第六軍團基隆彈藥分庫祥豐營區迫擊砲彈爆炸，釀成9名士官兵輕重傷案，查無人員疏失，已於今年1月間簽結。國防部等單位日前在軍、檢第2次業務協調會議中，對案發後，基隆地檢署檢察長李嘉明第一時間指派主任檢察官陳照世等人，火速趕往現場漏夜採證，並指示調查方向，於案發6個月內迅速釐清事實真相，表示高度肯定。

最高檢察署與軍事機關第2次業務協調會議，4日在最高檢察署舉行，由檢察總長邢泰釗主持，會中針對去年7月24日基隆祥豐營區彈藥庫發生爆炸造成9名士官、兵受傷、與去年1月間台中竹坑營區發生悍馬車意外事故，造成副駕駛座班長傷勢嚴重。檢察總長邢泰釗肯定基檢、中檢案發後，即時立案偵查，迅速釐清事實真相，另與會軍方代表等人也都表示肯定。

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陳照世指出，案發當天他奉檢察長李嘉明指示後，與承辦檢察官李怡蒨趕赴現場蒐證，封鎖與保存包括監視器在內等相關證據，聯繫刑事局鑑識中心、憲兵指揮部刑事鑑識中心、中山科學研究院負責彈藥業務代表等單位趕抵現場、進行採證，與軍方共同研商採證採證方式與調查方向，釐清砲彈爆炸可能原因，一直採證到深夜11時許才離去。

陳照世指出，檢方在釐清案發經過時，也聯繫軍方要協助照顧好受傷9名士、官兵身體狀況，在鑑定報告出爐確定爆炸原因是因為彈藥老舊受潮，士官兵在搬運過程也未發生碰撞、掉落或是擠壓等人為疏失等狀況，以查無人員應負刑事過失責任，加上受傷9名士官兵也未提起過失傷害告訴，因此於1月25日將全案簽結。

第2次軍、檢業務協調會議，軍方出席者包括國防部法律事務司少將處長王正誼、上校副處長王秉豐、陸軍司令部上校法務組長吳純顯、海軍司令部上校法務組長于健昌、空軍司令部上校法務組長簡朝興、資通電軍指揮部中校軍法官賈聖德、憲兵指揮部上校督察副主任魏銘俊、陸軍第六軍團指揮部上校法務組長盧俊良、海軍陸戰隊指揮部上校法務組長蘇裕翔；檢方則由全國一、二、三審檢察長、主任檢察官出席。

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