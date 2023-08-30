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基隆祥豐營區暫不遷移 謝國樑：國防部長保證鄰近民宅不放危險砲彈

基隆市長謝國樑今天轉述國防部長邱國正說法，基隆祥豐營區暫無遷移計畫，但邱國正允諾，營區距離任何民宅300公尺內，不會放置有危險性的砲彈。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑今天轉述國防部長邱國正說法，基隆祥豐營區暫無遷移計畫，但邱國正允諾，營區距離任何民宅300公尺內，不會放置有危險性的砲彈。（記者俞肇福攝）

2023/08/30 11:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕陸軍基隆祥豐營區彈藥庫7月發生爆炸造成9名軍人受傷，其中2名士官被炸斷手臂，傷勢嚴重，地方要求遷移彈藥庫聲浪再起。基隆市長謝國樑日前拜會國防部長邱國正，他說，目前雖沒有遷移計畫，但邱國正允諾，營區距離任何民宅300公尺內不會放置有危險性的砲彈，只會放輕兵器軍品，他希望國防部能做到，保障民宅的安全。

謝國樑說，近日他率市府團隊拜會國防部，表達因為距離民宅過近，地方要求遷移的心聲，了解祥豐彈藥庫有無遷移計畫。邱國正表達因為國防需求，目前軍方並無遷移計畫及替代地點。

謝國樑表示，但邱國正允諾，祥豐營區距離任何民宅300公尺內的地點，不會放置有危險性的砲彈，只會放輕兵器軍品，認為不會對周遭環境造成重大的危害。

謝國樑說，但長期來看，以及前一陣子發生的重大意外憾事，祥豐彈藥庫仍有遷移的必要性，邱國正如今承諾距民宅近的地方不會放置破壞力大的砲彈，雖然不是最完美方案，但總是讓祥豐街、中正區民眾相對比較安心，相信軍方在實際運作過程，不要造成民宅的危害，這一點要求國防部能夠保證。

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