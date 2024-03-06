專詐中國人！2詐團首腦各犯200多案 刑期逾208年

李、吳2詐騙首腦招募犯罪成員犯下超過200件詐騙案，屏東地院採一罪一罰判決，2人刑期加總各逾208年。（記者李立法攝）

2024/03/06 11:22

〔記者李立法／屏東報導〕男子李承浩與吳國瑋在台灣共同主持詐騙集團及招募犯罪成員，向中國民眾實施詐騙，經檢警查獲，依違反組織犯罪起訴及追加起訴多項詐欺犯行後，屏東地院依共同犯發起犯罪組織罪各判處2人2年半徒刑，又犯詐欺取財未遂罪各206罪，各處1年徒刑，刑期加總起來已各逾208年，待2人所犯數罪全部確定後，再由檢察官向法院聲請裁定應執行刑。

李、吳兩人在2年多前共同主持詐騙集團，招募逾20名犯罪成員，利用台灣的民宿作為機房據點掩人耳目，假冒中國公安人員，向中國被害人佯稱涉及洗錢案件且個人資料遭外洩，要求提供金融帳戶資料，以遂行電信詐騙不法，結果被檢警查獲送辦。

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屏東地院認為，李、吳2人為圖不法利益，共同主持、設置規模龐大詐騙機房，並招募眾多成員加入犯行，以專業分工模式，向中國人民施用詐術，危害社會秩序及他人財產法益，並損及台國際形象及兩岸關係，依共同犯發起犯罪組織罪，各處有期徒刑2年6個月，又犯以電子通訊對公眾散布而詐欺取財未遂罪，各犯206罪，因犯意各別，行為互殊，應分論併罰，各處1年徒刑。

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