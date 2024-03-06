按摩店做半套不知情？ 櫃檯男傳訊「1次叫2人玩刺激」露餡

警方在台南一家按摩養生館查扣許多保險套與情趣用品，佐證該店按摩女有提供半套性交易服務。保險套示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

2024/03/06 00:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1家養生館被警方查獲2按摩女為2男客做俗稱「打手槍」的半套性交易，並查扣大批保險套、情趣用品。在櫃檯接待的王姓男子否認媒介性交易。法官以該店line與客人對話聚焦按摩女長相、身材、還說1次可叫2個、可玩刺激的，打臉王男辯詞，王男被一審判刑4月、得易科罰金。

判決指出，王男受僱於這家養生按摩館擔任櫃檯接待工作，日薪1500元；館方老闆另被簡易判刑，老闆與王男涉媒介按摩女為男客做半套性交易，1次收費1300元，其中老闆抽取500元、按摩女獲取800元，以此攬客牟利。

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2023年8月2日晚間10點許，有2男客到該店消費，王姓櫃檯男帶領2男客到2樓房間，並媒介2按摩女為2男服務，兩對男女要做半套性交易時，台南警方拿搜索票進入店內搜索，共查扣22個保險套、3組情趣用品與監視器、電腦等物品。

王男否認有媒介性交易、強調只是單純領固定薪水，他有帶客人進房間，但沒有進入包廂，小姐在包廂內行為，他並不清楚，也未明示或暗示小姐從事性交易。

台南地院法官查出該店內與客人聯繫用的LINE帳號是王男在使用；有男客並說是先用LINE預約再過去按摩店消費，前後去過3次，前2次也有做半套性交易，是在網路上找到該按摩館，知道店內有提供性服務，他就加LINE詢問，對方直接傳說價錢多少。

男客在LINE問各小姐服務如何？按摩館回說有戀愛滋味、奶大、可以1次叫2個、玩刺激的等回應。法官指這可判斷該店有提供半套性服務，因為客人問的不是按摩師資歷與技巧，而是聚焦問長相與身材，這根本與按摩服務無關，且一般按摩是一對一服務，業者卻說可以1次叫2個、還可玩刺激的，同時警方也扣得大量保險套、情趣用品，足證該館確提供半套性服務。

法官認為，由上述事證，負責櫃檯接待的王男不可能不知道有提供半套性服務，王男與店老闆是共犯關係，依共同犯圖利容留猥褻罪，判王男4月徒刑，易科罰金為12萬元，還可上訴。

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