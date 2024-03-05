運毒小蜜蜂疑自立門戶 租屋變身毒品分裝場遭警瓦解

運毒小蜜蜂疑自立門戶租屋變身毒品分裝場遭警瓦解，高市刑大查扣大批證物。（記者黃良傑攝）

2024/03/05 21:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄胡姓男子（23歲）在高雄大學附近租屋，暗藏毒品咖啡包分裝場，原本胡男只當「小蜜蜂」運毒，發現好賺而自立門戶，涉嫌販毒，甚至為爭奪毒品黑市，把每包2、300元的毒品咖啡包，削價只賣100元，並透過網路販毒，高市刑大去年先查獲3000多包毒品咖啡包，今年3月再溯源破獲共犯及分裝場。

據了解，胡男（23歲）與其王姓女友（23歲）租在高雄大學特區附近，涉嫌委託黎姓男子（21歲）分裝毒品咖啡包，疑因封口夾常毀壞包裝袋，便購置自動化封口機，快速分裝毒品咖啡包。

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高市刑大偵六隊去年12月間，埋伏逮獲胡男與人涉嫌交易毒品，查扣近3000多包毒品咖啡包和大麻等毒品，查獲自動化封口機，經多月追查另於高雄鳳山等地，查獲黎姓、傅姓（24歲）、黃姓（27歲）、陳姓（28歲）等共犯，警方將集團成員一網成擒，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

刑大統計，高市警方去年查獲毒品累計達6噸，較前一年查獲量868公斤，增加703%，達到溯源效果，此外，查獲的小蜜蜂販毒集團、分裝場，也比2022年多出1倍，緝毒力道年年增強。

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運毒小蜜蜂疑自立門戶租屋變身毒品分裝場遭警瓦解。（民眾提供）

運毒小蜜蜂疑自立門戶租屋變身毒品分裝場遭警瓦解，高市刑大查扣大批證物。（民眾提供）

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