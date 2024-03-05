三重工地鄰損案截至3/4 仍有10戶26人安置、2戶3人依親

新北市三重區福隆路「玖長匯比壽」工地2月27日下午發生鄰損，導致隔壁一棟11樓、一棟5樓的建物歪斜，市議會今排訂舉行此案專案報告。（記者黃子暘攝）

2024/03/05 18:20

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區福隆路「玖長匯比壽」工地2月27日下午發生鄰損，導致隔壁一棟11樓、一棟5樓的建物歪斜，市議會今排訂舉行此案專案報告，工務局長祝惠美報告指出，市府基於安全考量預防性撤離住戶，2月29日上午已開放住戶返家，截至3月4日統計仍有10戶26人接受安置，另有2戶3人依親。

針對該案後續處置，祝惠美表示，工地因施工未做妥安全防護措施，違反建築法第63條規定，工務局依據建築法第89條勒令工地停工改善，針對該案承造人、監造人開罰至法規上限的9萬元罰鍰，該案建商並列黑名單，相關建案都要加強稽查。

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至於建築部分，祝惠美指出，經專業技師公會建議，市府要求工地於連續壁破孔處施作低壓灌注工法的止水樁，破孔處預計施作9支，後側轉角連續壁單元外加強施作15支，總共24支，預計3月12日完成，市府也會請專業技師公會確認施作狀況，並再視施作狀況調整增加保護措施。

祝惠美表示，市府將加強施工前防災專審、辦理防災會勘、增加勘驗機制。議員黃淑君要求市府說明針對擋土安全維護措施與深開挖、重大違規建築工地會勘部分=, 何時會有具體標準作業流程公告，副市長朱惕之、祝惠美指出，工務局現正與大地工程技師公會、新北市土木、結構技師公會與建築師公會討論，預計一個月內會有初稿出爐，將再進一步討論。

議員戴瑋姍則建議，市府對相關事件說明會應拉高層級處置，並開放媒體、民代入場，以公開透明的方式讓大眾了解狀況。

新北市三重區福隆路工地鄰損案，導致隔壁一棟11樓、一棟5樓的建物歪斜，目前仍有10戶26人接受安置，另有2戶3人依親。 （資料照，記者黃子暘攝）

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