人妻外遇恐怖情人 逼她離婚還威脅：殺妳或同歸於盡

人妻阿芳沒想到自己外遇對象是暴力情郎，只能無奈向警方報案，法院判處情郎拘役40日。（資料照）

2024/03/05 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚婦人阿芳（化名）於2022年結交王姓男友，沒想到對方是恐怖情人，王男希望阿芳與丈夫離婚未果，竟多次傳簡訊，威脅要殺阿芳，或同歸於盡，見阿芳有意躲避，更威脅「妳再不出來就死定了」，阿芳雖報警，但未提出跟蹤騷擾防制法告訴，台中地院依恐嚇危害安全罪拘役40日，可易科罰金4萬元與上訴。

判決書指出，阿芳向台中市警方提告說，情郎王男一直希望她與丈夫離婚，這樣2人才能在一起，還傳訊息說「禮拜四你沒離婚，妳不要怪我」，但當時她沒有害怕，持續與王男在一起。

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阿芳說，自己沒想到王男變本加厲，2022年11月，陸續傳訊息，「要同歸於盡是不是」、「我會殺了妳」、「我沒有點作為，妳不肯相信我會傷害妳嗎？」，她逐漸感到畏懼，而企圖躲避王男，王男又傳訊息威脅。

不過，台中地檢署認為，王男行為同時觸犯跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪，但阿芳這部分並未提出告訴，台中地檢署提起恐嚇危害安全罪公訴，台中地院認為王男坦承犯行，並認為王男恐嚇之舉，導致阿芳畏懼不安，但犯後坦承犯行而判處拘役40日，可易科罰金與上訴。

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