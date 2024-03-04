田尾台1線、民生路口才剛改善 完工1個月已5起自撞分隔島

休旅車自撞分隔島畫面。（民眾提供）

2024/03/04 21:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉台一線、民生路口3日晚間發生一起休旅車自撞中央分隔島造成「烏龜翻」的車禍，林姓駕駛載著妻子和3名子女，共有3人受傷，雖然傷勢沒有大礙，但該路口在1個月前才剛完成「路口改善工程」，結果完工1個月已發生5起自撞意外。

這起車禍的監視畫面今晚曝光，林男駕駛的黑色休旅車，滿載家人，從永靖方向往南行駛，來到民生路口時，些微吃到避車道，車子往前直行，逕往中央分隔島撞上去，整台車子翻覆。

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現場一度傳出駕駛恍神，但駕駛林男向現場一位民眾表示，看到中央分隔島時，已來不及，「這路口有問題」。

林男並不是第一個撞上中央分隔島的車主，該路口在今年初進行改善工程，過年前完工，完工至今已發生5起自撞中央分隔島翻覆的意外。

家住附近的田尾鄉民代表許世昌說，「這路口確實有貓膩」，從永靖方向駛來，會先過一個彎道，行駛內側車道的駕駛過彎後會不自主往內靠，若來到路口吃到避車道，再往前就會直直撞上中央分隔島，特別是夜間，完全來不及反應。

許世昌說，1個月發生5起自撞中央分隔島並非「特例」，有關單位應該重視此問題，該路口「越改越糟糕」，如果不改善，以後恐會有更多車禍。

警方則表示，該起車禍相關肇事責任還待釐清，提醒駕駛人要注意前方狀況。

休旅車自撞「烏龜翻」。（民眾提供）

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