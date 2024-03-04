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駁車禍監視器要民眾自己調閱 屏縣交通隊︰提供地點就協助調閱

商家及民宅監視器畫面往往是重要的證物。（記者葉永騫攝）

商家及民宅監視器畫面往往是重要的證物。（記者葉永騫攝）

2024/03/04 18:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕發生車禍要調閱附近商家及民宅的監視畫面，但常有承辦員警卻要求發生車禍者或家屬自行去調閱監視器，引發民怨，屏東縣交通隊交安組長鄭文江表示，民眾只要提出監視器的地點要求調閱，警方都會協助。

發生交通事故後附近有沒有監視錄影設備相當的重要，不但能夠釐清車禍的發生原因，甚至還能協助追查肇事逃逸的車輛，但是有些地點路口並沒有公共監視器，得靠行經的汽機車行車紀錄器或者商家、民宅的錄影設備才能還原事故情況，而警方往往在交通事故現場只會調閱公共錄影設施，如果不是重大案件很少向商家或民宅調閱監視器，甚至還會請發生車禍者或家屬自行去附近調閱監視畫面，但往往因為是私人調閱，常遭到商家及民宅拒絕，讓民眾抱怨不已。

屏東市民代表林仁傑表示，最近就接獲數起民眾陳情案件，因為調閱監視器時承辦員警方要求自行處理調閱，讓民眾抱怨不已。

屏東縣交通隊交安組長鄭文江則說明，發生交通事故時警方會調閱附近的監視設備影像來佐證，有些地點可能沒有注意到，所以才會請民眾再自行加強查看，讓證據更加完整，只要民眾知道那一個地點的商家或宅有監視畫面，就能夠請警方協助調閱，並不是要求民眾自行去調監視器，可能是認知有誤解。

公有監視器常有損壞情形。（記者葉永騫攝）

公有監視器常有損壞情形。（記者葉永騫攝）

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