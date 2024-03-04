連環急救得宜 台東消防局從鬼門關拉回一身2命
2024/03/04 18:17
〔記者黃明堂／台東報導〕去年10月18日早上，台東南迴線一位許姓孕婦突因心臟問題，在老公面前倒下，當場失去呼吸心跳，擔任義消的老公一方面打119報案，一方面施展急救技能，救護車趕到時電擊，再送馬偕急救，把孕婦救回來，今天順利生下女嬰。
台東消防局說，這位孕婦26歲，今天生下第6胎，她的先生周智祥曾是職業軍人，在軍人學過急救技能，並且加入義消2年，接受相關急救訓練，也正好派上用場，第一時間搶救了自己的妻子及女兒。
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消防局說，去年10月18日，周智祥出門上班，途中想到家中的狗忘了餵，於是回到家中準備餵狗，結果看到妻子在他面前突然倒地，他一摸發現已無呼吸心跳，立即打119報案，同時施展心肺復甦術，雖然本身已擁有急救能力，但仍同步接受消防局指揮中心的線上指導。
大溪分隊救護車到達後，救護員接手實施CPR，並實施AED電擊、給氧後，孕婦恢復生命徵象，後由太麻里分隊高救車接駁送往馬偕醫院，並在醫院搶救後康復出院。這次住院檢查發現她以前所不知的心臟問題，並裝設節律器，同步安胎。
今天凌晨，該名孕婦許小姐順利產下可愛的千金，消防局醫療指導醫師鄭宏熙、消防局救護科科長孫揚文前往探望道喜。今天3月4日，也是鄭醫師生日，一起迎接喜悅。
孫揚文說，這次急救救回一身兩命，顯示急救的重要性，每一個環節都緊湊相扣。