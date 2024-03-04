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中製密錄器已封存 海巡署曝將採購台製密錄器平均1台7000元

立法院內政委員會今（4）日邀請海委會主委管碧玲（見圖）、陸委會主委邱太三等官員，針對中國快艇翻覆案進行專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會今（4）日邀請海委會主委管碧玲（見圖）、陸委會主委邱太三等官員，針對中國快艇翻覆案進行專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2024/03/04 13:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國快艇翻覆案引起國人關注海巡人員配備密錄器蒐證問題。海巡署今（4）日指出，他們未來會花費2150萬採購平均1台約7000元的台灣產製密錄器，規格比警用密錄器更好，至於曾於2021年採購的中國產製密錄器，已經全部封存。

立法院內政委員會今日邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等官員，針對「金門撞船案」進行專案報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢指出，立院內政委員會2019年決議請海巡署2個月內研議配發秘錄器給基層執勤人員，至今5年僅採買1358台，仍有3061台的缺口。管碧玲解釋，出現缺口是因為他們改變未來配備密錄器的方式。

管碧玲表示，現行配置方式並非執勤每個人都配備，大船上有固定式全程錄影、V8與密錄器，但經過這次事件後，他們有檢討，未來要改變配備方式為每人1台。

張智倫也指出，海巡署北部分署110年有標案為採買密錄器200台，金額為60萬，1台估計約3000元，為部分台灣產製、部分中國產製，中國產製的密錄器恐讓第一線人員憂心有資安問題。海巡署情報組組長黃錫璋說明，中國產製密錄器總共有400多具，其實都已封存，他們現在所有密錄器都是台灣產製，沒有使用中國產製的密錄器。

針對3061台密錄器的缺口，黃錫璋表示，未來會花費2150萬採購台灣製密錄器，平均1台約7000元，比警方使用更好一些。

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