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首頁　>　社會

牽腳踏車逆向未靠邊走被2車撞上 嘉義婦人吃官司

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/03/04 11:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行人注意！在未劃設人行道的道路上應靠邊行走，不慎恐吃上官司。

嘉義一名楊姓婦人2022年8月間傍晚6點許，牽自行車沿著嘉義縣太保市縣道168上由西往東走，與由東往西騎的曾姓機車騎士相撞，後方楊姓男子駕車閃避不及，撞上楊婦及曾男致2人受傷。法官認為，楊婦牽自行車未靠邊行走、楊男行車未注意車前狀況，相繼為車禍肇事原因，依過失傷害罪，判處楊婦2個月有期徒刑，楊姓汽車駕駛判刑4個月，如易科罰金，1千元折算1日，全案可上訴。

楊婦警詢時原稱牽車逆向行走在縣道168上，後來又供稱當時牽車走在路上，要直行到前方路口右轉回家，法院審理時又改稱事故發生時正在停等紅綠燈、靜止狀態，沒有過失責任。

楊男則辯稱，當時駕車沒有撞到曾男的身體或機車，應有即時煞停，車禍沒有過失責任。

法官依據交通部公路總局函覆肇事因素及現場勘驗紀錄、行車紀錄器等調查，楊婦牽自行車逆向由西往東在縣道168行走，在未劃設人行道的道路應靠邊行走，卻疏未注意於機慢車道與路面邊緣間直行，與迎面騎行的曾男發生碰撞，2人倒臥在車道上，楊男駕車由東往西行駛，未注意車前狀況而撞上曾男、楊婦，認為楊婦、楊男涉犯刑法過失傷害罪。

法官審酌2人肇事後向警察機關報明肇事人姓名及地點，符合自首要件，減輕其刑，然而犯後否認犯行、未與曾男達成和解，楊婦未靠邊行走，在機慢車道邊線區直行，楊男未注意車前狀況、未採取必要安全措施等肇事因素等量刑。

另楊男撞傷楊婦涉及過失傷害罪嫌部分，本案審理時，楊婦已撤回告訴。

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