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首頁　>　社會

台中夫妻疑酒後口角 妻從13樓墜落4樓全身多處骨折送醫

台中市一名李姓女子，昨晚疑酒後和先生吵架爬上頂樓，卻在企圖往下攀爬時不慎失手墜落隔壁4樓的透天厝鐵皮屋頂上緊急送醫。（擷取自記者爆料網）

台中市一名李姓女子，昨晚疑酒後和先生吵架爬上頂樓，卻在企圖往下攀爬時不慎失手墜落隔壁4樓的透天厝鐵皮屋頂上緊急送醫。（擷取自記者爆料網）

2024/03/04 08:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平樹孝路一名李姓女子（41歲），昨晚9點多酒後和楊姓丈夫（46歲）發生口角，李女一氣之下爬到頂樓，警消獲報到場苦勸1個多小時，李女卻帶著酒意，先攀坐在13樓雨遮及冷氣機上，不久又企圖向下攀爬，卻不慎失手墜落4樓透天厝的鐵皮屋頂上，嚇壞附近目睹民眾，送醫後全身多處骨折及挫傷，仍在醫院救護中。

台中市消防局昨晚9點35分左右接獲民眾報案，指稱太平區樹孝路有夫妻吵架，李姓妻子爬上頂樓急需協助，員警和消防人員獲報緊急到場，持續勸導近1個小時。

不料，晚間約10點22分左右，仍帶著酒意的李女，先從頂樓攀坐至13樓雨遮及冷氣機上，不久又企圖向下攀爬，過程中卻失手不慎墜落，掉到隔壁4樓透天厝的鐵皮屋頂上，消防人員趕緊將她送醫，送醫後發現全身多處骨折及挫傷，目前仍在醫院救護中。

太平警分局表示，將持續調閱相關監視器及深入查訪釐清案情。也呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，除可透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，亦可利用身邊資源，如親朋好友等訴求協助自己渡過不穩定的情緒。

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