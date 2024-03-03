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撿便宜！台南法拍會3/5登場 Mini Cooper S拍賣價5折起

行政執行署台南分署3月5日法拍會，2009年份MINI COOPERS轎車拍賣價5折起有機會標得。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署3月5日法拍會，2009年份MINI COOPERS轎車拍賣價5折起有機會標得。（行政執行署台南分署提供）

2024/03/03 18:49

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於3月5日上午10點起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2009年份MINI COOPERS、2005年份LEXUS RX330、中華貨車、光陽機車、二手電腦、畫作、手飾、玉珮等歡迎民眾競標。從當天上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。

台南分署指出，此次拍賣活動，動產部分較吸睛的物件是2009年份Mini Cooper S、1598 CC，該車滯欠燃料費4800元、罰鍰1萬9500元，合計2萬4300元，本次為第2次拍賣，定有底價，應買人只要出價達到底價的50%，就有機會拍得；另，提醒應買人，該部Mini Cooper S車因違反道交條例規定，應吊扣牌照6個月。吊扣處分執行與否，須視該車所有權移轉時點而定，如裁決處分確定前所有權移轉者，免執行之；但如裁決處分確定後才移轉所有權者，則應執行。

台南分署並提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶您的國民身分證交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。

行政執行署台南分署3月5日法拍會，拍賣2005年份LEXUS RX330休旅車。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署3月5日法拍會，拍賣2005年份LEXUS RX330休旅車。（行政執行署台南分署提供）

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