曬2張高虹安涉貪案「開庭入場券」 四叉貓喊：土城找安

高虹安（左）涉貪案即將在台北地院開庭，網紅四叉貓（右）發文公布自己已取得2場旁聽資格。（資料照）

2024/03/02 23:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安在立委任內涉貪助理費46萬元，下週三（6日）起密集到台北地方法院出庭。網紅四叉貓劉宇今天（2日）在臉書PO文說，已獲2場法的旁聽資格，網友也對他公布的名單議論紛紛。

根據相關庭期表，合議庭3月6日、13日上午召開準備程序庭；3月27日上午召開審理庭，4月10日、17日、5月15日、22日上、下午均開審理庭，5月29日上午召開審理庭，合議庭會在辯論終結後擇期宣判。

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四叉貓今天公布自己已獲2場「入場券」，PO出「民眾取得旁聽證名單」。有眼尖網友發現，上面有「施○婷」，網友紛紛猜是否是新竹市民政處長施淑婷，但未獲證實。也有網友開心可以聽四叉貓現場直播法院審理狀況。

高虹安貪污案件社會高度關注，先前就傳聞高虹安要市府相關人員上網，利用人海戰術爭取旁聽資格，在高虹安上一次出庭的旁聽名單中，就出現多個市府工策會員工，高虹安被質疑濫用市府員工人海戰術卡位，不讓真的想旁聽的人取得旁聽資格。

對此，新竹市政府強調，市政工作一切正常，市長高虹安也都隨時掌握市政相關工作，其個人的官司出庭都會請假，不會影響市政工作。

新竹市長高虹安3月6日到台北地院出庭，網紅四叉貓在臉書PO出他取得旁聽資格，名單也引起熱議。（擷取自四叉貓劉宇臉書）

四叉貓PO出他取得3月13日旁聽資格。（擷取自四叉貓劉宇臉書）

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