總統府維安憲兵舉槍自戕 檢方相驗結果出爐

總統府憲兵執勤衛哨時自戕不治，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨。（資料照）

2024/03/02 14:22

〔記者吳政峰／台北報導〕負責戍守總統府維安的憲兵211營古姓上等兵，1日晚間9時40分執行一號大門衛哨勤務時，不知何故突舉槍朝頭部自戕，同僚見狀立刻呼叫救護車，惟急救1小時後仍因傷重不治身故。台北地檢署檢察官郭建鈺相驗後，認無他殺疑慮，家屬也無意見，2日把遺體發交家屬辦理後事。

本案由台北憲兵隊報驗，經值班的外勤檢察官郭建鈺受理，2日上午前往馬偕醫院相驗，11時40分許相驗完畢，認定古男舉槍自戕，頭部中彈，綜合同僚目擊證詞後，判定死因為「自殺」，家屬表示無意見，檢察官已發交遺體。至於自殺動機，仍有待後續釐清。

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21歲的古姓上等兵為苗栗銅鑼人，去年2月8日服役受訓，4月12日調派至憲兵211營執勤。1日晚間9時36分，古男在總統府一號大門邊執行衛哨時，突然持槍自戕，當場血流如注。臨哨衛兵見狀搶救和通報，經送往馬偕醫院急救，1小時後宣告死亡。

憲兵指揮部已責派幹部協助家屬處理相關事宜，配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，目前已會同古男的哥哥共同處理相關事宜。

憲兵211營成立於1956年12月1日，專責駐守總統府，遴選出的成員除要身家清白外，更需專精各項技能，因此在憲兵部隊中有「天下第一營」的稱號。

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