誣指東元董事長邱純枝「小三奪權」 周玉蔻加重誹謗起訴

媒體人周玉蔻。（資料照）

2024/03/01 11:26

〔記者王定傳／台北報導〕媒體人周玉蔻的《放言》在2021年間報導指，東元董事長邱純枝「小三奪權」，影射黃茂雄與邱女有婚外情而被告，台北地檢署調查後認為，周玉蔻在欠缺客觀上可合理相信的證據資料下，竟絲毫未加以查證，除完全未聽取黃茂雄意見外，經東元公司告誡後，僅依黃茂雄之子黃育仁臆測再加油添醋作成本案子虛烏有報導，已逾越憲法保障言論自由範圍，今日依加重誹謗罪嫌將她起訴。

這篇爭議報導的標題為「《放‧獨家》東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！？ 友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」，刊登時間是在2021年4月12日，內容提及：「與董事黃茂雄站在同一陣線的董事長邱純枝，遭外界質疑兩人『令人聯想到吳東進與李紀珠的傳聞』，引發不少議論和揣測」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」等。

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新聞刊出後，邱純枝曾提告妨害名譽，檢方一度將周玉蔻處分不起訴，但邱純枝提出再議後，高檢署予以發回。

檢方調查，周玉蔻在2021年4月上旬先透過1名陳姓議員邀約黃育仁，欲了解坊間傳聞東元集團家庭（父子）內鬥與東元公司派、市場派經營權之爭內幕，當天聊天過程中，黃育仁僅曖昧表示黃茂雄與邱純枝出國時，他的媽媽比較關心，且經他長期觀察，懷疑2人間關係等。

檢方調查，周玉蔻旋即於4月9日擬具「業界盛傳，集團會長黃茂雄與董事長邱純枝之間有不可告仁的關係」等問題，指示放言編輯部記者寄發電子郵件詢問東元公司；東元公司則回應「此傳聞小道消息已嚴重涉及誹謗，請貴司應善盡媒體查證責任，切勿道聽塗說，或使用任何隱晦文字轉述，影響公聽，將損及東元電機即當事人信譽」等。

檢方調查，周玉蔻收到東元的回應後，即在4月12日以口述方式指示記者與編輯部主管製作逐字稿，並決定標題，當天下午5時許在放言官網刊登新聞。

檢方偵辦時，周玉蔻仍否認誹謗，但檢方認為，依據證人及陳姓議員、黃育仁證詞可知，周玉蔻並未取得客觀上可合理相信「邱純枝介入黃茂雄」的消息來源為真實的證據資料，而她僅以刊登東元集團回應方式作為平衡報導，未依東元集團提醒「應善盡查證義務」再行最起碼查證。

檢方認為，周玉蔻對於邱純枝究竟有無介入黃茂雄婚姻的負面行為，在欠缺客觀上可合理相信的證據資料下，竟絲毫未加以查證，除完全未聽取黃茂雄意見，且經東元告誡後仍僅依黃育仁臆測再加油添醋作成本案子虛烏有報導，已逾越憲法保障言論自由範圍。

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