扯鈴教練魯紀賢涉共諜案 又因躲替代役被起訴

扯鈴教練魯紀賢（右）。（資料照）

2024/03/01 10:39

〔記者王定傳／新北報導〕扯鈴教練魯紀賢去年因涉入共諜案，台北地檢署依違反國家安全法等罪將他起訴，全案尚在審理中；怎料，他又因躲避服替代役，未向收訓單位報到，台北地檢署今日依違反替代役實施條例將他起訴。

檢方調查，34歲的魯紀賢在2011年間接受徵兵調查，經判定為常備役體位，因繼續就（升）學在學緩徵至2022年12月31日；後來，魯紀賢原戶籍地台北市文山區公所待緩徵期限屆滿後，即依徵兵規則規定，在去年將魯列徵為一般替代役男，並將替代役徵集令於去年5月3日送達其父收受。

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檢方調查，魯紀賢經其父轉告，已明知應於同月23日前往台北市汀州路的替代役中心集合中心報到，卻無故未於應徵期限5日內向收訓單位報到；台北市政府因此將他函送法辦，檢方調查後則依「意圖避免替代役徵集，而應受徵集，無故逾應徵期限5日」罪嫌將魯起訴。

此外，魯紀賢在2020年前往中國洽詢扯鈴商演活動時，遭中共吸收，返台後在台北市士林區設立據點，找好友趙亦偉、藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷等4人幫忙，以趙等人的帳戶接收中共援助的570萬元新台幣資金，以宴飲、金錢為誘餌，吸收12名國軍現役、退役士官兵加入，檢方去年間依違反國家安全法等罪將他起訴，全案尚在審理中。

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