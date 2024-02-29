2/29 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落苗栗、高雄

今晚開獎的第113000052期今彩539頭獎開出2注；第113000018期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/02/29 22:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月29日）開獎的第113000052期今彩539頭獎開出2注，由苗栗縣三義鄉西湖村下湖5-10號「三億投注站」、高雄市苓雅區自強三路29號1樓「祝幸福彩券行」開出；第113000018期威力彩頭獎摃龜。

第113000018期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、11、17、24、29，第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共49注中獎，每注可得2萬元；伍獎共308注中獎，每注可得4000元；陸獎共1930注中獎，每注可得800元；柒獎共3354注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7640注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3296注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7492注中獎，每注可得100元。

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第113000052期今彩539中獎號碼為「07、15、22、26、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共238注中獎，每注可得2萬元；參獎共7494注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3045注中獎，每注可得50元。

第113000052期39樂合彩中獎號碼為「07、15、22、26、37」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共357注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬423注中獎，每注可得1125元。

第113000052期3星彩中獎號碼為「313」，壹獎共145注中獎，每注可得5000元。

第113000052期4星彩中獎號碼為「5411」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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