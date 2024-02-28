老翁穿深色衣服雨夜違規穿越馬路 下一秒被機車騎士撞上

吳姓老翁違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/28 12:45

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名75歲吳姓老翁，他某次從住家要到馬路對面停車處從車上拿取物品時，他貪圖方便，沒有走一旁的行人穿越道，而是逕行穿越馬路；當時吳身穿深色上衣，騎車行經該處的廖姓機車騎士沒見到他，直接將吳撞倒，吳、廖兩人都受到擦挫傷，幸虧送醫救治後沒有大礙。

北市警中正二分局今天發布新聞，並公布此次車禍的影像畫面，呼籲行人應遵守交通規則，周遭100公尺內有劃設行人穿越道時，應行走於行人穿越道；長者在深夜或清晨外出時，也應深穿亮色衣物。駕駛人遇天候不佳、視線不良時，應減速慢行，注意前方人、車路況。

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警方調查，住在台北市南昌路上的吳姓老翁，日前深夜時刻想到住家對面的車上拿物品，他走出家門後，一度左右張望，確定沒有車輛行經才穿越馬路。不過，他才走沒兩步，廖姓機車騎士就騎車經過，因為當時正值雨夜、天色昏暗，廖沒有見到吳身影，機車不偏不倚剛好撞上吳。

警方事後對廖酒測，其酒測值為0，他聲稱當時沒見到吳穿越馬路，才不慎撞上他。警方事後勘查現場，發現吳當時6公尺旁就有行人穿越道，他卻直接穿越馬路，恐怕也必須負起部分肇事責任。

吳姓老翁被機車撞上。（記者王冠仁翻攝）

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