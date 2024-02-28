為工程款糾紛圍毆台積電包商右眼失明 闖禍小包工GG了

劉姓男子率眾把台積電工程包商陳姓男子打到失明，台南地院除判劉男3年6月徒刑、也要他與鄭姓共犯連帶賠354萬多元給受害人。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/02/28 12:34

〔記者王俊忠／台南報導〕向台積電承包空調排水工程的科技公司陳姓老闆，與下游小包商劉姓男子有工程款糾紛，劉男涉於2020年5月27日上午率鄭姓男子共6人到陳男公司理論，雙方爆發衝突，劉、鄭兩男拿鐵管毆打陳男頭、臉部，導致陳男右眼球破裂失明。台南地院判劉、鄭兩男須連帶賠償354萬多元給陳老闆。

劉、鄭兩男子共同涉傷害致人重傷罪，被最高法院各判3年6月徒刑確定。但劉、鄭兩人主張二審判決認定有誤，已委任律師向高等法院台南分院聲請再審。

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台南地院民事判決指出，被害的陳男經營科技公司，承包台積電空調排水工程；涉案的劉姓男子是陳男公司下游小包商，劉男僱用其胞兄、兒子與鄭姓、劉姓、林姓等人施作工程。

2020年5月26日，劉男與陳男及陳男的胞弟協商工程款問題，發生爭執不快。隔天上午，劉男召集胞兄（無罪確定）、兒子與鄭姓、劉姓、林姓共6人到陳男台南的工廠倉庫向陳男胞弟索討工程款遭拒。

陳男胞弟見劉男一方人馬眾多，欲與其兒子一起駕車離去，劉男先把陳弟拉下車，劉男一方除了其胞兄，劉男等5人動手與陳男胞弟、陳弟的兒子發生肢體衝突，陳男胞弟與其兒子都遭劉男一方毆打壓制受傷。

在工廠倉庫內的公司陳姓老闆聽到外頭吵鬧聲響、出面喝令制止，劉男與鄭男竟分持鐵管衝向陳男揮打陳的頭部，導致陳男右眼球破裂、頭部外傷出血、顏面開放性骨折，經送醫急救，右眼確定失明、需裝義眼，他並向劉、鄭等5名被告求償。

不過，台南地院法官查認陳男所受傷勢，是劉、鄭兩男子拿鐵管揮打所致，無證據證明其他3名同案被告有犯意聯絡。根據陳男所提求償的醫療費、勞動能力減損與精神慰撫金，判劉、鄭兩男應連帶賠償354萬2千多元給陳男，還可上訴。

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