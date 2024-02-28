為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

為工程款糾紛圍毆台積電包商右眼失明 闖禍小包工GG了

劉姓男子率眾把台積電工程包商陳姓男子打到失明，台南地院除判劉男3年6月徒刑、也要他與鄭姓共犯連帶賠354萬多元給受害人。（資料照，記者王俊忠攝）

劉姓男子率眾把台積電工程包商陳姓男子打到失明，台南地院除判劉男3年6月徒刑、也要他與鄭姓共犯連帶賠354萬多元給受害人。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/02/28 12:34

〔記者王俊忠／台南報導〕向台積電承包空調排水工程的科技公司陳姓老闆，與下游小包商劉姓男子有工程款糾紛，劉男涉於2020年5月27日上午率鄭姓男子共6人到陳男公司理論，雙方爆發衝突，劉、鄭兩男拿鐵管毆打陳男頭、臉部，導致陳男右眼球破裂失明。台南地院判劉、鄭兩男須連帶賠償354萬多元給陳老闆。

劉、鄭兩男子共同涉傷害致人重傷罪，被最高法院各判3年6月徒刑確定。但劉、鄭兩人主張二審判決認定有誤，已委任律師向高等法院台南分院聲請再審。

台南地院民事判決指出，被害的陳男經營科技公司，承包台積電空調排水工程；涉案的劉姓男子是陳男公司下游小包商，劉男僱用其胞兄、兒子與鄭姓、劉姓、林姓等人施作工程。

2020年5月26日，劉男與陳男及陳男的胞弟協商工程款問題，發生爭執不快。隔天上午，劉男召集胞兄（無罪確定）、兒子與鄭姓、劉姓、林姓共6人到陳男台南的工廠倉庫向陳男胞弟索討工程款遭拒。

陳男胞弟見劉男一方人馬眾多，欲與其兒子一起駕車離去，劉男先把陳弟拉下車，劉男一方除了其胞兄，劉男等5人動手與陳男胞弟、陳弟的兒子發生肢體衝突，陳男胞弟與其兒子都遭劉男一方毆打壓制受傷。

在工廠倉庫內的公司陳姓老闆聽到外頭吵鬧聲響、出面喝令制止，劉男與鄭男竟分持鐵管衝向陳男揮打陳的頭部，導致陳男右眼球破裂、頭部外傷出血、顏面開放性骨折，經送醫急救，右眼確定失明、需裝義眼，他並向劉、鄭等5名被告求償。

不過，台南地院法官查認陳男所受傷勢，是劉、鄭兩男子拿鐵管揮打所致，無證據證明其他3名同案被告有犯意聯絡。根據陳男所提求償的醫療費、勞動能力減損與精神慰撫金，判劉、鄭兩男應連帶賠償354萬2千多元給陳男，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鳴喇叭被譙5人下車暴打 雄警4小時內逮人送辦
2024/02/26 14:20

鳴喇叭被譙5人下車暴打 雄警4小時內逮人送辦
桃園2黑衣人當街尋仇 男子遭拖出毆打狂喊救命
2024/02/14 10:19

桃園2黑衣人當街尋仇 男子遭拖出毆打狂喊救命

掌握債市多頭行情
上課玩Switch被制止 美高中生痛毆老師 最高恐囚30年
2023/10/15 22:24

上課玩Switch被制止 美高中生痛毆老師 最高恐囚30年
基隆外木山驚見「女子摔角」 打人女、圍觀男等5人全遭法辦
2023/05/11 18:18

基隆外木山驚見「女子摔角」 打人女、圍觀男等5人全遭法辦
男糾眾談判抄掃把、旗桿痛毆對方 檢方起訴
2023/04/08 12:05

男糾眾談判抄掃把、旗桿痛毆對方 檢方起訴
舞廳酒客與前女友口角遭勸離 竟揪眾爆打泊車領班
2023/02/03 17:58

舞廳酒客與前女友口角遭勸離 竟揪眾爆打泊車領班
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播