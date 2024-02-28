新竹恐怖變態前男友，咬傷她大腿施暴囚禁，遭法院判刑。（情境照）

2024/02/28 08:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖變態男友！新竹潘姓男子將陳姓前女友開車載回住處地下停車場時，發生嚴重口角，潘男竟張嘴連續咬傷陳女的左右大腿，陳女趁機逃走躲到保全桌子底下，仍被潘男找到並抱往住處囚禁，新竹地院依傷害罪判潘男徒刑3月。

法官調查，潘男與陳女原為男女朋友關係。去年7月1日9點多二人在社區地下室車內發生口角，潘男竟張嘴咬傷陳女右大腿，陳女因恐懼而欲逃離下車，潘男竟將車門反鎖，以阻止陳女下車，陳女趁機脫逃，潘男自後追趕、抓住陳女後，徒手掐住陳女脖子往牆上推，再將陳女拖回車上，再張嘴咬陳女左大腿。

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陳女再從車內逃出，並自地下室逃生梯大門跑至1樓保全室桌下躲藏，潘男追到保全室四處尋找，在保全室桌下找到陳女後，便將陳女抱起，強行帶至社區之租屋處，並將房門反鎖、取走陳女手機，阻止陳女逃離及對外求救，以此方式剝奪陳女行動自由。

陳女趁隙脫逃後，立即前往派出所報案提告，並在警方陪同下返回現場，始拿回遭潘男搶走的手機。

法官審酌潘男未能理性解決紛爭，竟對被害人犯下暴行，除造成陳女身體受傷外，於妨害自由過程中並使身心受累，內心承受莫大恐懼，其犯行亦危害社會治安，最後依傷害罪判刑3月。

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