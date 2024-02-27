首件「法官關說法官」仍判無罪 證人陪席法官稱「我也判無罪」成關鍵

前高院法官高明哲（見圖）被控枉法裁判案，一審判無罪，高院審酌證人、陪席法官林洲富也認定應判被告蕭賢綸無罪，仍判高無罪，可上訴。（資料照）

2024/02/27 13:33

〔記者楊國文／台北報導〕前最高法院法官蕭仰歸的兒子蕭賢綸，16年前在基隆市開車肇事逃逸，一審判他有罪可緩刑，蕭仰歸為了讓要報考司法官的兒子沒有前科，被控向高等法院二審審判長高明哲關說，獲改判無罪，台北地檢署前年依刑法瀆職罪章的「枉法裁判罪」起訴高明哲，台北地院認為證據不足判高明哲無罪。檢方上訴後，高等法院認為證人陪席法官林洲富也證稱採無罪見解，今仍採一審所持「無罪推定」原則，仍判高無罪。檢方可上訴。

高等法院說明仍判高明哲無罪理由指出，證人陪席法官林洲富在檢察官偵訊時證述該案的評議過程，與另名證人受命法官高玉舜證述不同，檢方依高玉舜的證詞述所述的評議過程是否存在，尚有疑問。高院並表示，高院審理此案是採合議制，原本就應該採認多數法官的意見作成判決，即採「多數決」，證人林洲富已明確證稱，該案他亦認定應與高明哲同樣改判蕭賢綸無罪的論點，因此無法認定高明哲涉犯枉法裁判罪嫌。

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針對檢方上訴稱，高明哲身為審判長還寫好一份無罪判決書，不符法界常規，甚至一再嘗試努力說服高玉舜，若非其執意要判無罪，應不致於如此，高院說明，判決書究竟是由合議庭審判長或受命法官撰寫，與法官是否枉法裁判，並無必然關聯，另外，評議程序目的在使審判合議庭的三位法官交換意見，相互溝通以獲取共識，高明哲嘗試說服高玉舜的行為，並不違常。

高院審理認定，一審判決理由已說明該案「於非屬罪證確鑿的情形下，應依無罪推定原則判決」，縱使高明哲曾向高玉舜提及蕭賢綸為蕭仰歸兒子，也難以認定高有何枉法裁判之犯意」，而且證人林洲富證述他也認為應改判無罪心證，並在無罪判決上簽名 ，一審以證據不足，判高無罪，並無不當。

此案是我國首件「法官關說法官」案件，高明哲也是繼1995年高院前法官羅紀雄受賄枉法裁判後，第2例被依同罪起訴的法官。

因高明哲接受蕭仰歸為其子關說事件遭揭露，監察院調查後予以彈劾，公務員懲戒委員會（懲戒法院前身）決議將蕭仰歸懲戒休職6月、高明哲降2級改敘，蕭、高隨即退休，合開律師事務所。

檢方調查，蕭賢綸是於2008年10月6日在基隆市開車撞傷機車騎士肇逃，觸犯肇事逃逸罪，被基隆地檢署起訴，基隆地院判刑6月、緩刑2年，並向公庫支付3萬元。上訴高等法院後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富組成合議庭審理。

蕭仰歸獲悉，即向友人高明哲關說，希望判兒子蕭賢綸無罪，以利唸法律系的蕭賢綸沒有前科，將來可以通過司法官考試。高院審理後，合議庭評議時，審判長高明哲和陪席法官支持無罪，受命法官高玉舜主張有罪，二比一改判蕭賢綸無罪確定，高明哲遭檢方以枉法裁判罪起訴。

北院審理後，高明哲不認罪、也不承認關說，指稱他只向高玉舜說被告蕭賢綸是蕭仰歸的兒子，未說他和蕭仰歸交情好，評議後，因高王舜表示應駁回上訴，維持一審有罪判決，即向高玉舜表示可寫不同意見書以自我保護，後來也收到她遞交駁回上訴決稿；高明哲說，因雙方意見不同才各寫判決，因陪席法官林洲富支持無罪，此案才以二比一票數獲改判，屬獨立審判。

北院合議庭審判長王筱寧、受命法官張谷瑛、陪席法官陳苑文認為，枉法裁判罪須以「故意不依法律之規定而為裁判」為前提，本案缺乏直接證據，間接與情況證據也無從推論犯意，難以認定枉法裁判，因證據不足，判決無罪。

檢方不服上訴，高明哲開庭辯稱，沒有枉法裁判的犯意，客觀上只是表示評議意見，不構成枉法裁判的要件，退一步說，即使有所謂的關說、關心、關切，也與枉法裁判沒有關聯，高的委任律師表示，枉法裁判罪未以關說為要件，應視判決本身是否經得起檢驗。

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