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8旬出家人迷路了！修行之路有險阻 暖警載回佛寺結善緣

警方透過筆談得知師父俗名確認身分。（警方提供）

警方透過筆談得知師父俗名確認身分。（警方提供）

2024/02/26 22:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年近8旬的出家人前天外出迷途，疑因體力不濟走路頻頻往路中央偏移，熱心民眾見險象環生，趕緊將他帶往路旁並向警方協助，由於師父疑有重聽，說話也不清晰，幸機靈員警透過筆談成功得知其俗名確認身分，也暖心載返修行的佛寺，讓他十分感激。

台中市第三分局立德派出所員警顏英全、黃致皓，當天上午巡邏時獲報東區忠孝路有迷途民眾需要協助，報案人向員警表示，剛才有名穿著僧衣的師父疑平衡感不好，一路朝路中間走去，險被來往車輛撞上，她趕緊上前攙扶至自家騎樓休息，並通知員警趕來協助。

由於師父身上僅有食物與經書，還有重聽的情形，雖能回應眾人詢問，說話卻不甚清楚，員警拿出紙筆嘗試請其寫下名字，仔細一瞧卻是出家後的釋姓法號，幸好師父仍記得俗名，讓員警得以確認身分，也找到其所修行的佛寺，見他腳步不穩恐已體力不濟，遂直接驅車將其送返1公里外的佛寺，讓師父十分感謝。

警方提醒，民眾家中若有容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向社會局申請「防走失手鍊」，或在隨身物品標示聯繫方式，讓警方或發現者能夠快速聯繫家屬，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。

員警將師父扶上警車。（警方提供）

員警將師父扶上警車。（警方提供）

警方將師父載回佛寺。（警方提供）

警方將師父載回佛寺。（警方提供）

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