「炸街猴」見警驚嚇狂竄 台中南屯深夜車聚擾人將開罰

警方到場後大量車主竄逃一哄而散。（圖擷自記者爆料網）

2024/02/26 12:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一處路段25日凌晨有大批汽機車聚集，轟隆引擎聲擾人清夢也吵到民眾報案，警方獲報到場時，只見現場一票車主顯然受到驚嚇，立即狂催油門四處竄逃一哄而散，經擴大調閱周邊監視器，除鎖定現場總計21部汽機車，也陸續通知陳姓駕駛等數人到案說明，依道交條例最高可處9萬元罰鍰。

台中市第四分局今天說明指出，該分局南屯派出所昨凌晨2時28分許，接獲民眾報案稱筏子東一街有人車聚集妨礙安寧，值班員警立即線上監看即時影像，隨即調度線上巡邏警網趕赴處置，現場民眾見警力到場，紛紛四處驚逃一哄而散，警車周邊梭巡守望，已未見有妨害安寧情事。

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經擴大調閱該址周邊監視器逐一過濾清查，鎖定現場聚集車輛（汽車5部、機車16部），並已通知陳姓駕駛等涉案車輛陸續到案說明，針對涉及改裝及噪音車部分，除約制告誡外，分別函請監理機關查驗並上傳環保局噪音通報網，另分別依處罰條例43條3項舉發，最高處駕駛人9萬元罰鍰。

另若涉及道路競速不法部分，依公共危險罪嫌移送法辦，鐵腕遏阻危險駕車歪風；第四分局指出，已針對該區域持續規劃專案勤務，編排每日22～06時巡邏網至該處執行交通稽查守望，並設置巡邏箱納入巡邏線加強巡守勤務作為，以優勢警力強力執法，遏止競駛妨害安寧歪風。

警方調閱監視器鎖定21部汽機車，將開罰。（圖由警方提供）

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