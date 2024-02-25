利用指導圍棋機會猥褻多名女童 國小圍棋社團狼師判6年3月

利用指導圍棋機會猥褻多名女童，國小圍棋社團狼師被判刑6年3個月。（示意圖）

2024/02/25 22:22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東一名圍棋社男老師，利用指導學童棋藝機會，長期對多名女童猥褻得逞，經受害女童分別向家長及安親班老師反映後，才揭發該男師惡行，雖然男師否認犯行，但屏東地院審理後，採信檢方所提事證及被害人證詞，認定男師對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共19罪，併處6年3個月徒刑，可上訴。

判決指出，涉案男師從2021至2023年間在屏東縣某鄉「圍棋訓練中心」擔任圍棋老師，並在兩所國小的圍棋社團指導學童，卻利用親近女童機會「上下其手」，遭到侵犯的女學童年齡從6歲至11歲不等，受害女童因為向家長及安親班老師反映常被圍棋男老師摸「尿尿的地方」，才驚覺事態嚴重，決定報案處理。

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男師則否認指控，強調他決不會對小女童作出這種事；但屏東地院審理後，採信被害人說詞及檢方所提事證，認定男師對6名女童犯下19次的強制猥褻罪行，合併判處6年3個月徒刑。

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