上工半路與聯結車相撞！貨車爺奶團5採收工 3人肋骨骨折

嘉義縣中埔鄉台18線頂六國小前聯結車與貨車相撞事故。（中埔警分局提供）

2024/02/23 18:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線與嘉135線路口今天（23日）清晨發生聯結車與貨車衝撞事故，準備到海區採收蘿蔔的貨車遭強力撞擊，車上平均年紀76歲的5名工人3重傷、2輕傷，送醫幸無生命危險。

嘉義縣消防今天清晨5點14分接獲通報，台18線頂六國小附近位置發生車禍，立即派遣人車趕往救援，到達現場發現是聯結車及貨車相撞車禍，現場傷者6名，3女3男，意識清楚，由救護車分別送往嘉義基督教醫院與天主教聖馬爾定醫院急救。

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中埔警分局指出，這起事故發生在今天清晨5點11分左古，62歲朱姓男子駛聯結車沿台18線西往東方向行駛，66歲張姓男子開貨車，從嘉135線左轉台18線，當時台18線為閃黃燈、嘉135線閃紅燈，兩車疑因未注意車前狀況在路口相撞。確切肇事原因仍待警調查釐清。

警方說，聯結車朱姓駕駛未受傷，張姓貨車駕駛臉部及胸部擦挫受傷，貨車乘載乘客共5名，分別為張男（69歲）、何女（80歲）、徐女（75歲）、李女（75歲）及羅女（81歲），其中，張男、李女及何女肋骨骨折，受傷較嚴重，3人經開刀手術後無生命危險，其他3人經治療都已出院。

警方呼籲用路人行經路口應減速慢行，尤其是沒有紅綠燈管控時段應確實注意車前狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。

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