台東縣議員嚴惠美涉賄選 當選無效定讞

無黨籍台東縣議員嚴惠美涉嫌賄選，當選無效確定。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/22 19:01

〔記者黃明堂／台東報導〕無黨籍台東縣議員嚴惠美2022年選舉時涉嫌賄選，最高票落選的競選對手高美珠提起當選無效之訴，一審判當選無效，嚴惠美上訴，今天高等法院花蓮分院駁回，當選無效確定。

2022年11月間，基層民意代表選舉結果出爐後，競選台東縣連任縣議員落敗的高美珠向台東地方法院提起當選無效之訴，主張嚴惠美及姊姊嚴亞美當年3月到10月間，陸續向簡姓、連姓男子及森姓、陳姓女子4人交付現金新台幣1000元到2000元作為對價約於選舉投票支持嚴惠美，涉犯選罷法第99條第1項投票行賄罪嫌。

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判決書指出，嚴惠美在法院審理時，否認有拜票給錢的行為，指稱選舉人名冊於民國111年11月6日製作，她在此之前，尚難知悉簡男、森女有無投票權，陳女則顯非有投票權之人，不符選罷法第99條的要件，也不能成為當選無效的事由。

台東地方法院去年5月傳喚簡男、森女、連男、陳女4 名證人，簡男證述，嚴惠美於去年3月中旬握手拜票，並順勢遞留現金2000元，隨後又走向森女，以同樣手法塞了2張1000元鈔票於森女手中。

連男說，當年9月間，嚴家姊妹來訪，嚴亞美將現金1000元包在名片上交予他手中，當下嚴惠美還說「小聲一點別人會聽到」。

至於陳女為無投票權之人，嚴惠美即便有交付1000元為對價約選舉投票支持，並不構成選罷法第99條第1項之投票行賄罪。

台東地方法院認定嚴惠美有選罷法第99條第1項所定之賄選行為，判決當選無效。

嚴惠美提起上訴，高等法院花蓮分院今天下午駁回嚴惠美上訴，當選無效確定。

台東選委會說，是否有最高票落選遞補問題，要等到收到法院判決書後才會討論。

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