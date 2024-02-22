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中國漁船翻覆案 金檢首開記者會澄清外界疑慮

金門地檢署主任檢察官施家榮說，考量中國漁船案為社會矚目案件，有就媒體報導事項有適度公開說明、澄清之必要。 （記者吳正庭攝）

金門地檢署主任檢察官施家榮說，考量中國漁船案為社會矚目案件，有就媒體報導事項有適度公開說明、澄清之必要。 （記者吳正庭攝）

2024/02/22 18:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天召開「大陸人民2死案件」記者會，針對外界質疑檢方偵辦中國漁船越界翻覆案受「上級指示」？「海巡遲延報驗」？等疑慮提出澄清。金門地檢署主任檢察官施家榮說，考量此為社會矚目案件，有就媒體報導事項有適度公開說明、澄清之必要。

兩名生還中國漁民之一的徐姓男子20日返回中國後，在影片上稱海巡船艇衝撞中國船一事；施家榮說，在2名中國漁民於海巡署詢問、檢察官訊問過程中，徐男表示，中國船於案發時有加速逃逸，2船有發生碰撞等語；另一名王姓男子表示，當時船速很快，沒有感覺船被推撞等語；檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影。2人均表示，對海巡隊執行程序無意見。

針對媒體報導「金門地檢：碰撞翻覆」，施家榮澄清，地檢署並未對媒體就此案意外發生之責任歸屬表示意見，包括地檢署發言人及新聞稿均未曾證實雙方船隻是「碰撞翻覆」。

施家榮說，媒體報導指金門地檢署受「上級指示」：「須等結案才能表示意見」，原意是指受金門地檢署檢察長指示，因施是地檢署發言人，發言經機關首長授權，實屬當然。

施家榮說，外界有聲音質疑此案發生於2月14日，為何等到16日第九海巡隊才向金門地檢署報驗？通常司法機關向地檢報驗前，需先對死者家屬製作筆錄，而此案死者家屬在中國，海巡隊於案發的2月14日就已先口頭向地檢報告，未於當天報驗；地檢於當天請海巡隊盡速聯絡死者家屬外，也審酌死者家屬來台時間還未確定，於16日請海巡隊先行報驗，20日複驗後，死者家屬並未表示對死因無意見，地檢署將儘速安排解剖遺體以確認死因。

另外，針對媒體指地檢署未主動分案調查，事實上，金門地檢署於案發次日的2月15日，即依據媒體報導主動分「他」字案調查。

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