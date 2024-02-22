南王部落青年空拍聯合年祭被罰30萬 立委陳瑩、鄭天財庭外聲援

南王部落前青年會長吳曜昌。（記者溫于德攝）

2024/02/22 17:38

〔記者溫于德／台北報導〕台東南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前在卑南族聯合祭典期間，以空拍機拍攝畫面，民航局認定影響飛安，開罰30萬元，吳曜昌不服，提告抗罰。台北高等行政法院地方行政訴訟庭今天（22日）下午開庭，原民立委陳瑩、鄭天財到場力挺。

陳瑩說，聯合年祭已被登記為卑南族重要的文化資產，民航局卻未依照原住民族基本法的精神，處理本案，導致替部落付出的吳曜昌挨罰30萬元，這對部落青年來說是很沉重的負擔。

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陳瑩也說，她絕對支持飛航安全，但不允許民航局行政怠惰，她認為，民航局制定禁航區前，未先和部落商量、討論，即便制定禁航區後也未善盡告知義務。

鄭天財則從法律層面提到，民航法就遙控無人機的規定，直到2020年3月才納入法條，然本案是同年1月發生，也就是在空拍機納入民航法前；另外，他曾開協調會，也質詢過民航局長、交通部長，遺憾的是，對方並不尊重原民文化。

吳曜昌則說，這件事讓他感到錯愕，他小時候的卑南文化公園就是遊玩的地方，無論風箏、遙控飛機到現在的空拍機，都從未見到有人勸導或制止，也沒聽過什麼是禁航區，同時不知道公園屬禁航區，直到挨罰。

但吳曜昌說，他仍會為部落付出與服務，也要告訴16族的部落青年不要畏懼，要勇敢地替部落行動，同時要原住民加油。

南王部落長青會長賴光輝說，族人從來都不知道年祭地點屬禁航區，政府也都沒有告知，故意讓他們踏進犯法陷阱；至於部落青年則是聽從長老的決議而使用空拍機，然政府在空拍後才放告示牌，如今連天空都不能使用，他反問：「放風箏也不行嗎？」

立委陳瑩。（記者溫于德攝）

立委鄭天財。（記者溫于德攝）

族人開庭前表達訴求。（記者溫于德攝）

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