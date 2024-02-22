人妻洗完澡穿清涼睡衣 老公看到「草莓」原地爆炸

高雄一名人妻洗完澡換上清涼睡衣，結果被老公看到她偷情時留下的草莓印。示意圖（資料照）

2024/02/22 12:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子下班回家洗完澡，換上清涼睡衣準備就寢，結果被老公謝男發現她身上竟有激烈親吻時所留下的「草莓印」，謝男自認已經多日沒跟老婆嘿咻，當場原地爆炸，兩人不但離婚收場，法官還判陳女和小王林男要賠10萬元。

判決指出，謝男和陳女於2016年結婚，但婚後3年，陳女常避著謝男講電話，甚至以公司旅遊為名，半年內出遊3次，讓謝男直覺怪怪的；2022年10月29日，陳女又因故在外過夜，隔天回家後，陳女洗完澡換上清涼睡衣準備就寢，結果被謝男發現她身上竟有激烈親吻時所留下的「草莓印」。

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謝男不滿情緒直接爆發，陳女也坦承和公司同事林男發生婚外情，兩人最後鬧到離婚收場；謝男愈想愈不甘心，私下蒐證後，發現陳女從2019年起就開始偷情，並叫林男「老公」，林男還曾經傳送手淫影片給謝女觀看，謝男提告向兩人求償60萬元。

高雄地院審理時，陳女和林男坦承發生不倫戀，但陳女說，結婚之後，謝男工作一直不穩定，兩人常為了錢的事起爭執，感情早已破裂，她和林男雖然有一起過夜，但沒有發生性行為，沒有侵害謝男配偶權益。但法官檢視相關事證，認為陳、林兩人同房且同床一起過夜，林女身上還留下數處吻痕，已構成侵害配偶權且情節重大程度的侵權行為，判兩人應賠10萬元，可上訴。

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