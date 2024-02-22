為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人妻洗完澡穿清涼睡衣 老公看到「草莓」原地爆炸

高雄一名人妻洗完澡換上清涼睡衣，結果被老公看到她偷情時留下的草莓印。示意圖（資料照）

高雄一名人妻洗完澡換上清涼睡衣，結果被老公看到她偷情時留下的草莓印。示意圖（資料照）

2024/02/22 12:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子下班回家洗完澡，換上清涼睡衣準備就寢，結果被老公謝男發現她身上竟有激烈親吻時所留下的「草莓印」，謝男自認已經多日沒跟老婆嘿咻，當場原地爆炸，兩人不但離婚收場，法官還判陳女和小王林男要賠10萬元。

判決指出，謝男和陳女於2016年結婚，但婚後3年，陳女常避著謝男講電話，甚至以公司旅遊為名，半年內出遊3次，讓謝男直覺怪怪的；2022年10月29日，陳女又因故在外過夜，隔天回家後，陳女洗完澡換上清涼睡衣準備就寢，結果被謝男發現她身上竟有激烈親吻時所留下的「草莓印」。

謝男不滿情緒直接爆發，陳女也坦承和公司同事林男發生婚外情，兩人最後鬧到離婚收場；謝男愈想愈不甘心，私下蒐證後，發現陳女從2019年起就開始偷情，並叫林男「老公」，林男還曾經傳送手淫影片給謝女觀看，謝男提告向兩人求償60萬元。

高雄地院審理時，陳女和林男坦承發生不倫戀，但陳女說，結婚之後，謝男工作一直不穩定，兩人常為了錢的事起爭執，感情早已破裂，她和林男雖然有一起過夜，但沒有發生性行為，沒有侵害謝男配偶權益。但法官檢視相關事證，認為陳、林兩人同房且同床一起過夜，林女身上還留下數處吻痕，已構成侵害配偶權且情節重大程度的侵權行為，判兩人應賠10萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹科大廠女員工偷吃同事小王 夫崩潰求償百萬
2023/12/06 08:41

竹科大廠女員工偷吃同事小王 夫崩潰求償百萬
公務員摩鐵抓姦成雙 代書妻偷吃小王被活逮判賠32萬
2023/10/22 15:20

公務員摩鐵抓姦成雙 代書妻偷吃小王被活逮判賠32萬

石材專業後盾 松益發讓首購族享尊榮
高雄科技大廠不倫戀！人妻激戰同事數十次 墮胎慘遭劈腿
2023/10/14 05:58

高雄科技大廠不倫戀！人妻激戰同事數十次 墮胎慘遭劈腿
小王辯稱沒偷吃 人妻到庭全招了：三天兩夜做很多次......
2023/08/17 12:19

小王辯稱沒偷吃 人妻到庭全招了：三天兩夜做很多次......
男保險員偷吃人妻想落跑 女「出絕招」挽回反害慘小王
2022/09/21 12:30

男保險員偷吃人妻想落跑 女「出絕招」挽回反害慘小王
不倫戀「最後一夜」血直流！越配出軌同鄉小王 險釀雙屍命案
2022/02/25 09:12

不倫戀「最後一夜」血直流！越配出軌同鄉小王 險釀雙屍命案
最美性博士許藍方爆偷吃人夫挨告 男主角與妻一起出庭
2022/02/18 17:30

最美性博士許藍方爆偷吃人夫挨告 男主角與妻一起出庭
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播